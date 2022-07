¿Por qué nadie quiere a Cristiano Ronaldo?: los motivos que generan el rechazo de los grandes de Europa

Cristiano Ronaldo atraviesa por el momento más complejo de su carrera. El portugués desea dejar el Manchester United a toda costa, no obstante, se enfrenta a un problema que no está en sus manos, uno muy difícil de resolver: nadie quiere contratarlo. Parece increíble, pero cierto. El Bicho, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, no cuenta con equipos interesados en ficharlo.

Su falta de compromiso con los equipos en los que ha estado, reflejadas en sus constantes ganas de cambiar de aires, y sus 37 años han desatado un desinterés de los clubes del mundo por quedarse con sus servicios.

El delantero está decidido. Continuar en los Diablos Rojos no es opción en su mente y sus intenciones son partir. Así ya se lo manifestó a su representante, que lo ha ofrecido a clubes como el Chelsea, el Bayern Múnich, el Barcelona e incluso el Real Madrid, equipo con el que el ariete ganó cuatro Champions League y en el que es considerado ídolo. Sin embargo, solo ha recibido portazos.

Su edad y su poco compromiso son las principales barreras del atacante para conseguir un nuevo destino. Más allá de su experiencia, títulos y calidad, los equipos temen de contratar a un jugador que posiblemente quiera partir al poco tiempo de ficharlo. Además, prefieren comprar a un futbolista joven, el cual pueda ser exportable más adelante. Diario de Noticias, de Portugal, se refirió al Bicho como “el treintañero más caro de la historia del fútbol”.

Su historial instala dudas. Cuando Ronaldo dejó el Real Madrid, llegó a la Juventus con la intención de continuar ganando cosas. Y aunque consiguió dos Serie A y el mismo número de Supercopa y Copa de Italia, su objetivo de conquistar una nueva Champions le hizo emigrar. Fue entonces que regresó al United, cuadro en el que claramente Ronaldo no está conforme.

Su técnico Erik ten Hag ya manifestó que, de momento, no cuenta con Ronaldo, debido a que el jugador se ha ausentado durante el período de preparación, acusando motivos personales. El estratega se alista para una temporada sin el Bicho. “No puedo esperar a ver si Cristiano Ronaldo viene”, declaró el entrenador en rueda de prensa.

Su compatriota y compañero en el United, Bruno Fernandes, aseguró que conversó con Cristiano por su ausencia. “Ha tenido problemas familiares. Hay que dejarle espacio, eso es todo”, dijo el volante, quien también manifestó que no dialogó con él sobre una posible partida. “No sé qué pasa por su cabeza, si quiere irse. No le he hecho esa pregunta”, expresó.

“Lo único que he preguntado a Cristiano, cuando no vino es si todo iba bien con su familia. Me dijo lo que pasaba, eso es todo. No hay más, hay que respetar su decisión”, complementó, en esa misma línea.

En la cabeza del futbolista está disputar la Champions League y seguir compitiendo en el máximo nivel. En su última temporada en el United, el equipo finalizó en la sexta ubicación y, pese a que clasificó a la Europa League, aquello defraudó al Bicho, quien busca una salida que se le ha hecho compleja. Los clubes hoy apuestan por la juventud. Así lo demostró, por ejemplo, el Manchester City, fichando a Erling Haaland y el Liverpool, contratando a Darwin Núñez.

Las escuadras del Viejo Continente no ven a CR7 como un negocio a futuro, sino que lo hacen como un jugador de alta edad que gana cerca de 592 mil dólares a la semana, más allá de que el atacante está dispuesto a rebajar su sueldo en un 30%.

De todas formas, los clubes coquetean con el Bicho. Thomas Tuchel, DT del Chelsea, se refirió a él como un “jugador fantástico”, pero aseguró que solo está enfocado en los jugadores que tiene en su plantel, como Raheem Sterling, quien llegó a los Blues proveniente del City. En tanto, Oliver Kahn, director del Bayern, aseguró que “por grande que sea la consideración de Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes, un traspaso así no se ajustaría a la filosofía (del equipo alemán)”.

El diario Marca de España señaló que el fichaje del jugador en el Atlético de Madrid es “inviable”, debido a su edad y alto salario. El deseo de Cristiano es seguir competiendo a lo grande, algo que hoy se ve muy complejo debido a su situación.

El ariete quiere jugar y ser protagonista en el fútbol europeo y espera por algún equipo importante que se interese en contratarlo. Aún queda tiempo para el cierre del mercado de pases en el Viejo Continente y su representante, Jorge Mendes, está ofreciéndolo a varios equipos. Pero, por ahora, no hay nada resuelto. El futuro de uno de los mejores de la historia es incierto.