“¿Hablai’ ‘chileno’ o no?”: la singular bienvenida de Marcelino Núñez a Vicente Reyes en el Norwich City

Vicente Reyes empieza a familiarizarse con el Norwich. El arquero chileno, nacido en Estados Unidos, da un gran salto en su carrera. Pasó desde el segundo equipo del Atlanta United a la escuadra de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, todo un logro para un guardameta que recién tiene 19 años y que hace un tiempo es considerado como una de las principales promesas para el arco chileno. De hecho, ya disputó el Sudamericano Sub 20 en Colombia. Dos años antes, lo había hecho en el Sub 17 que se disputó en Perú.

En Los Canarios, Reyes tendrá que bregar por una oportunidad. “Será difícil, pero creo que jugando acá puedo hacerlo bien. Cuando llegué me dijeron que no hay un plan inmediato, pero estaré con el plantel en la pretemporada. Estaré con ellos y creo que depende de mí nomás”, declaró en una entrevista con la radio ADN. Su rol dependerá del técnico, el estadounidense David Wagner.

La ayuda

Reyes está ilusionado. Tiene aspiraciones ambiciosas, que naturalmente dependerán del estatus que Wagner le asigne en la plantilla. “Quiero llegar a la Premier League con ellos. Estoy en el día a día entrenando fuerte, enfocándome en lo mío y si me toca jugar algún día siempre estaré listo. Acá estoy aprendiendo mucho más”, insiste, en el mismo sentido.

Para la concreción de esas expectativas, el golero contará con un apoyo que puede resultar crucial: será compañero de Marcelino Núñez, quien iniciará su segunda temporada en la escuadra que actúa como local en el Carrow Road.

Núñez celebrando un gol por el Norwich City. (Foto: Stephen Pond)

De hecho, el excruzado se ha transformado en un gran soporte para sus primeros días en el club. “Ya es un gran amigo”, grafica Reyes. Luego, cuenta cómo fueron los primeros minutos de relación con el talentoso volante surgido en Universidad Católica. “Me estaba esperando en el camarín y cuando llegué me preguntó ‘hablai chileno o no’ y después empezamos a hablar. Quizás pensó que no hablaba español, pero entiendo todo”, reveló en la conversación.

“Puedo entender todo. Algunas veces me puede costar un poco hablar con chilenos por la rapidez de algunas palabras, pero en mi casa aprendí todo, hablando con mi padre y leyendo”, explica respecto de la relación con el país en el que nacieron sus padres.

La elección por Chile

En el diálogo también explicó por qué eligió defender a Chile. “A los 13 años me buscaron por redes sociales y me contactaron. Después de unos meses el profe (Cristián) Leiva me convocó para la Copa UC y vine en diciembre del 2018. Fue una decisión muy fácil. Siempre quise jugar por La Roja, por mi familia, y me siento muy cómodo ahí. Quiero ser el futuro de Chile”, recordó.

Y no vaciló al momento de referirse a su principal referente. “Me gusta cortar los centros. Siempre estoy viendo los videos de Claudio Bravo, él cortaba cada centro en los partidos de la selección y es una cosa mental. Hay pocos arqueros que tienen la técnica y la rapidez para hacerlo, algunas veces no puede salir bien, pero así se aprende”, explicó.

Finalmente, reveló sus deseos para el futuro de su carrera. Uno de ellos está ligado con el fútbol chileno. “Quiero quedarme en Europa lo más que pueda. Después quizás algún día jugar por Unión Española o Deportes Concepción por mi mamá, pero nunca lo he pensado”, concluyó.