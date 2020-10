Hamilton se impone en el GP de Eifel e iguala el record de victorias de Schumacher

Lewis Hamilton consiguió este domingo una nueva marca en su carrera. El británico se quedó con el Gran Premio de Eifel e igualó el récord de Michael Schumacher al alcanzar la 91° victoria en la Fórmula 1.

Un registro que fue celebrado también por Mick Schumacher, hijo del alemán, quien estuvo presente en el circuito de Nürburgring y le regaló al piloto de Mercedes un casco de color rojo.

Hamilton contempla el casco regalado por Mick Schumacher. Foto: Reuters.

El podio lo completaron Max Verstappen, quien finalizó a 4″470 del líder y Daniel Ricciardo, a 14″613 del británico.

Tras la carrera, Hamilton analizó su triunfo. “No fue una carrera fácil en absoluto. Los Red Bulls son tan rápidos. Max condujo muy bien. Tenemos una pelea seria en nuestras manos. Estoy hecho polvo, te lo digo”, reconoció tras la competencia.

También tuvo palabras en referencia al regalo que le hizo Mick Schumacher: “Me siento honrado. No sé qué decir. Cuando creces viendo a alguien y lo idolatras... No creo que nadie, especialmente yo, pensaba que estaría cerca de Michael. No podría haberlo hecho sin este equipo y sin un gran respeto por Michael”.