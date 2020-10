Hernán Caputto no duda de su continuidad: “Me siento seguro”

Para la U, los duelos con Unión Española y Universidad Católica eran dos verdaderas finales. Ganando ambos, los azules estarían encaramados bien arriba en la tabla, ilusionados quizás con lucharle palmo a palmo el título a la UC. Sin embargo, ambos terminaron en derrotas, pero, más preocupante aún, con un bajísimo nivel futbolístico.

En ese sentido, al DT se le preguntó en la conferencia de este viernes si es que se sentía seguro como técnico azul. Su respuesta fue tajante.

“Muy seguro. Me siento seguro porque hoy lo soy. Siento seguridad. Siempre que ejerzo un cargo, cuando las cosas no están saliendo muy bien busco generar un cambio. Hay que ser autocritico (respecto a los últimos partidos) y hay que cambiar cuando las cosas no salen bien”, señaló.

Al entrenador azul se le preguntó además por el hecho de que desde que asumió no ha podido ganar clásicos, ni ante los cruzados ni ante Colo Colo. “Los clásicos son muy importantes, pero no son todo el torneo. Uno siempre los quiere ganar. Siempre hay que ser muy autocrítico, firme. Nos abocamos a tener la convicción, la seguridad, recuperar la senda de los tres puntos”.

En ese sentido, le quitó un poco de dramatismo al hecho de que los azules se hayan alejado ya diez puntos en apenas 13 fechas del líder, la UC. “Seguimos en la zona de avanzada y más allá de a quién pudiésemos alcanzar o no, hay que mejorar y poder estar al más alto nivel. Hay cosas que no pudimos hacer en los últimos partidos y están a la vista. Después se verá si podemos estar más arriba o acortar distancias con el primer puesto”, dijo.

“Estamos peleando arriba, queremos estar más en avanzada. El ánimo siempre al máximo, soy siempre muy optimista. Pero también muy autocrítico de que debemos mejorar aspectos del juegos que nos van a llevar a ser mejores. Pero con humildad para recibir las críticas futbolísticas. En cuanto al hincha, lo entiendo. Siento parecido. Cuando se pierde uno quiere poder hacerlo mejor”, añadió.

Se refirió también a las numerosas bajas que hoy acumula la U, entre las lesiones de Pablo Aránguiz y Franco Lobos y las partidas de Luis Rojas y Jonathan Zacaría: “Hoy nos tocó lo de las lesiones y las bajas principalmente en ofensiva. Pero eso nos toca hoy, que se genere un juego ofensivo más allá de los puestos. Es una tarea nuestra. Eso hemos trabajado en la semana. Tenemos jugadores para suplir las ausencias”.

En ese sentido, se refirió a la posibilidad de que el Chuncho incorpore a algún refuerzo, cosa hasta hace poco descartada. “Hay un consenso de buscar una posibilidad de refuerzo para el equipo. Los directivos ya están trabajando para eso y buscar jugadores que puedan ser solución rápidamente para el equipo. Se están buscando jugadores, lógicamente, la ventana de incorporaciones lo amerita. Hay algunos nombres pero hoy lo que prima es el partido del domingo. Estamos buscando soluciones. Son puestos en ofensiva, principalmente por bandas, son los lugares que se han lesionado y también que se han ido. Puede ser Óscar Ruiz (mediocampista paraguayo ofensivo de Cerro Porteño) un nombre, como varios de los que tenemos ahí como opción”.