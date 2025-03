Hijo de Gustavo Quinteros se lanza con todo contra jugador de Colo Colo: “Se vive puro quejando y nunca una autocrítica”

Colo Colo no vive sus mejores momentos. Tras un arranque de temporada irregular, los dirigidos por Jorge Almirón buscan retomar el rumbo ganador luego de dos derrotas consecutivas en la Liga de Primera. Sin embargo, la polémica de esta semana la protagonizan el hijo de Gustavo Quinteros y un jugador del plantel del Cacique.

Luego de la agónica derrota en su visita ante Huachipato, donde los locales anotaron el gol de triunfo en la última jugada gracias a un contragolpe letal encabezado por Mario Briceño, los ánimos en los albos no ha estado en su mejor forma, en donde regresaron silentes a los entrenamientos el pasado martes, donde el único que habló fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

No obstante, el jugador que salió y lanzó duras acusaciones en contra de Colo Colo y Jorge Almirón fue Matías Moya, quien declaró en una entrevista con As Chile que no tiene mucho contacto con el estratega argentino. “Muero de ganas por jugar siempre en Colo Colo, pero es difícil cuando no te dan muchas oportunidades. Con Jorge no tengo mucho diálogo, porque mi forma es siempre demostrar en el día a día. En verdad no sé qué pensará de mí”, confesó el delantero. También mostró su disconformidad al no poder salir del club en busca de nuevas oportunidades. “Desde que arrancó el año que he sonado en varios clubes, pero no sé cuál es la razón para no dejarme salir a jugar, siendo que no me están utilizando. Eso me tiene muy molesto”, señaló.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La respuesta del hijo de Quinteros

Tras estas acusaciones, Almirón encontró un defensor inesperado. Sebastián Quinteros, hijo del exentrenador del Cacique, se lanzó en contra de Matías Moya tras sus declaraciones, cuestionándolo por su nivel actual. “Este se queja de todos los DT’s y fue siempre un desastre y suplente con todos. Sé un poco más autocrítico y deja de culpar a los técnicos”, señaló el joven en su cuenta de Instagram.

Luego replicó, ante las respuestas que recibió por su comentario por parte de hinchas que defendían al jugador, reafirmando su postura en contra de Matías Moya. “Se vive puro quejando y nunca una autocrítica”, afirmó.

El próximo desafío de los albos será contra Everton en el estadio Monumental, este domingo 9 de marzo a las 20:30 horas, válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Los dirigidos por Jorge Almirón irán en busca de volver a la senda ganadora y sumar su segundo triunfo y recortar distancias con el líder del campeonato, Coquimbo Unido.