Hinchas de River Plate se volvieron locos con el buen desempeño de Paulo Díaz en la Roja

El duelo de la Roja ante Francia fue mirado con atención en el resto del mundo, pero especialmente en Argentina. Allá los hinchas de River Plate siguieron el encuentro para observar el desempeño de uno de los inamovibles de su oncena, Paulo Díaz.

Y el defensa nacional cumplió con sus expectativas pues no sólo lo llenaron de elogios en las redes sociales, también viralizaron una jugada que protagonizó con uno de los atacantes del equipo galo. “La actuación del chileno ante el subcampeón del mundo revolucionó a todo Núñez, a punto tal que durante el encuentro lo convirtieron en tendencia en redes por un quite a un delantero muy recordado en nuestro país: Randal Kolo Muani”, describió el diario Olé.

Acto seguido, la ‘bliblia’ deportiva de los transandinos, detalló que “a la hora de analizar los rendimientos individuales, el central fue pilar y líder del fondo como en el equipo de Martín Demichelis (DT de River) y no se achicó ante Kylian Mbappé y compañía”.

Luego, la publicación agregó que “de los cinco duelos que disputó en el campo, Paulo los ganó a todos” y “se destacó en un cierre providencial ante Kolo Muani, el punta que soñará toda la vida con la pelota que le sacó el Dibu Martínez sobre la hora en la final del Mundial 2022″.

Pero no se quedó ahí, ya que detalló que “aunque fue un quite poco ortodoxo, se tiró con todo al suelo y cortó el avance en velocidad al borde del área grande, video que rápidamente se viralizó con elogios a Díaz”. Y cómo la nota no se podía quedar sólo con una jugada, Olé destacó la otra faceta de juego del exfutbolista de Palestino.

“Además del aspecto defensivo, el defensor de 29 años dejó su sello en otra materia en la que se luce: de 60 pases que entregó, 54 fueron al pie de un compañero, lo que es sinónimo a un 90% de efectividad en salida con pelota dominada. Además, de siete pases largos, cinco iniciaron un ataque prometedor para Chile”, sostuvo.

Díaz es el segundo chileno que es alabado en tierras albicelestes, ya que Independiente de Avellaneda subió a sus redes una foto de Mauricio Isla, que milita en dicha escuadra, y Kylian Mbappé y pusieron la siguiente frase: “Hoy se presentó con su Selección uno de los futbolistas más destacados del mundo y también lo vemos a Mbappé”.