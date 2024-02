Histórica de Audax Italiano asume como subgerenta de la Roja femenina

El fútbol femenino se refuerza. No a nivel de plantel, pero sí en el ámbito gerencial. Valeria Lucca, la histórica defensora de Audax Italiano, que jugó con la camiseta Tana por más de quince años, asumirá como Subgerenta de las Selecciones Nacionales Femeninas. Su nombre fue escogido luego de un proceso de entrevistas con diferentes candidatas, tal como ocurrió con el arribo de Nicolás Córdova, por ejemplo, cuanda asumió el fútbol formativo. Hoy comenzó sus labores en la ANFP.

Desde el directorio de la sede de Quilín revelan que su nombre generó un amplio consenso. Más porque su figura es respetada dentro de las jugadoras. En Audax Italiano generó todo un proceso de crecimiento del fútbol femenino. Además, es profesora de educación física.

Valeria Lucca se retiró la temporada 2023 del equipo de La Florida. Una vez que colgó los botines, ya adelantaba su intención de continuar en la actividad. Valoraba el crecimiento de la actividad en la que destacó por tantos años. “Ha ido evolucionando y creciendo cada año, hubo un tiempo que se estancó. En 2008, después del mundial pensamos que sería el saltó de la actividad y no fue así, solo algunos crecieron. Por su parte, el torneo crece año a año, competitivo y parejo, algo que sirve a todas. Esperemos siga así”, decía en una entrevista.

De paso, adelantaba su idea de seguir en la actividad. “No lo sé, aún no lo he pensado. Mi idea es que sí, el fútbol es lo que me mueve y me apasiona, pero recién estoy aterrizando que no jugaré más en Audax Italiano. Entonces no he pensado que se viene para el futuro”, comentaba. Más allá de no seguir en la cancha, ya valoraba el recambio que veía en la generación que conduce Luis Mena. “Siento que hay muchas jugadoras que pueden aportar y es hora de generar un cambio de renovación, porque hay mucho talento. Destaco mucho a Isidora Olave, Valentina Navarrete y Sonya Keefe, tienen que seguir, son el futuro de la selección”, sentenció.

Cabe recordar, que la Roja femenina jugará este martes su segundo amistoso frente a Jamaica. A las 19 horas, el equipo que conduce Luis Mena, en el estadio La Pintaba, buscará otra victoria ante las jamaiquinas. El viernes de la semana pasada, en Juan Pinto Durán, se impusieron por 5-1.