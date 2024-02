Las pruebas que pasó la U en su vuelta al Estadio Nacional

Universidad de Chile por fin pudo debutar en el campeonato chileno ante Audax Italiano luego de la suspensión del encuentro ante Cobresal. El enfrentamiento significó para los laicos volver a pisar los pastos del Estadio Nacional luego de un año y medio. El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez saca réditos positivos en prácticamente todas las áreas, comenzando por haber ganado el partido por la cuenta mínima, lo que no solo significa comenzar el torneo con el pie derecho, sino que además es apenas la segunda vez que ocurre si se consideran las últimas siete temporadas. La última fue en 2022 bajo el mando de Santiago Escobar cuando derrotaron por 4-2 a Unión La Calera. Sin duda un buen augurio para el resto de la competición.

Uno de los principales temores que existía alrededor de este partido era el comportamiento de la hinchada laica. Para el enfrentamiento fue autorizada la presencia de 32 mil espectadores, 13 mil menos de los que habían solicitado los universitarios. Bajo ese contexto, el ingreso al recinto se llevó a cabo de manera expedita y sin ningún disturbio. Es más, los únicos 10 detenidos fueron porque poseían antecedentes de partidos anteriores y ninguno por desórdenes durante el encuentro, lo que habla del buen control en la entrada del estadio.

Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales de la ANFP aplaudió el buen comportamiento de los espectadores, además de destacar que el Registro Nacional de Hinchas alcanzó los 73 mil inscritos, de los cuales 53 mil lo hicieron luego de que se diera a conocer la obligatoriedad de la medida para este encuentro. “Felicitar a la U por la organización, la exitosa implementación del Registro Nacional de Hinchas, el desarrollo del partido y el comportamiento ejemplar del público. Todos los hinchas que estaban en el estadio estaban registrados. Lo que ocurrió nos sirve mucho para avanzar, porque las autoridades evalúan el comportamiento y este fue un comportamiento ejemplar”, destacó.

Felipe de Pablo, gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, agregó: “Es un número importante porque nos ayudará pensando en los próximos partidos piloto que vamos a implementar para conseguir nuestro principal objetivo: que la familia vuelva al fútbol y desalojar a los delincuentes del estadio”.

Todo lo anterior bien podría ser un muy buen antecedente para lo que viene, pues cuando regresen al Nacional en la quinta fecha (16 de marzo) para enfrentar a O’Higgins, la directiva azul pretende solicitar a las autoridades un aforo total de 43 mil espectadores.

Gustavo Álvarez repartiendo instrucciones en el debut de Universidad de Chile ante Audax Italiano por el Torneo Nacional 2024. (Foto: AGENCIAUNO)

Solidez en lo táctico

Gustavo Álvarez aprobó con creces las medidas tácticas implementadas no solo para el comienzo del enfrentamiento, sino que también las decisiones tomadas en el transcurso de este. En primer lugar, la confianza entregada para que Gabriel Castellón fuese el encargado de proteger los tres palos azules. El de Valparaíso no venía siendo titular en los amistosos de pretemporada, sin embargo, parece haberle doblado la mano al estratega y de seguir desempeñándose de buena manera, podría quedarse con el pórtico laico de manera definitiva.

Cuando de aciertos tácticos se habla, hay que mencionar la reacción que tuvo a la expulsión de Luciano Pons a los 59′, por un codazo a Santiago Dittborn. La convicción ofensiva de Álvarez fue más y tan solo cuatro minutos después decide enviar al campo a Cristian Palacios en desmedro de Lucas Assadi, que continúa sin convencer. El Chorri tardó solo siete minutos en marcar diferencia y anotar un verdadero golazo con un remate fuera del área que derrotó al golero Óscar Ustari.

Otro aspecto positivo fue el rendimiento de Marcelo Díaz, que en su estreno competitivo no solo lo hizo a buen nivel y con mucha regularidad a lo largo del duelo, sino que funcionó como eje principal en el funcionamiento del mediocampo, colándose entre los centrales azules para así liberar a los laterales, tal como lo hizo durante sus mejores épocas en Racing.

Las dudas

A pesar del resultado, no todo fue positivo. Uno de los jugadores más criticados por parte de los hinchas azules fue Lucas Assadi. El volante ofensivo de 20 años no logra consolidarse dentro del funcionamiento del equipo. Si bien tuvo un tiro en el palo, los números del partido no ayudan para nada. Completó 12 de 17 pases (71%), ganó solo dos de siete duelos y perdió la pelota en 11 ocasiones.

A pesar del bajo rendimiento mostrado por el 10 de la U, Gustavo Álvarez le entregó total confianza e incluso detalló que una lesión le impidió desarrollarse con normalidad. “Recibió un golpe en el primer tiempo, siguió jugando el segundo por amor propio, pero no estaba del todo bien. Pero mi respuesta es que confío mucho en Lucas”, reconoció el DT luego del partido.

Otro aspecto negativo fue la expulsión de Luciano Pons. El atacante transandino llego al CDA con la misión de transformarse en el principal eje ofensivo de Gustavo Álvarez, sin embargo, en su primer partido por los puntos decepcionó. No solo no completó ningún tiro al arco, más allá de que estuvo muy desabastecido, sino que recibió la roja directa por un codazo en el rostro de Dittborn cuando disputaban el balón, obligando al estratega a recurrir a jugadores ya conocidos.