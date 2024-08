Históricos le asignan un lugar a Claudio Bravo en los libros del fútbol chileno

“Hola a todos. Me encantaría comentarles que voy a dejar el fútbol profesional. Es una decisión acertada, meditada, conversada a nivel familiar”, comenzó diciendo Claudio Bravo. De esta forma, en un video de tres minutos y 38 segundos publicado en sus redes sociales, el excapitán de la Roja dejó atrás más de 21 años de carrera, en los que cosechó 22 títulos en total, entre los que están las inolvidables dos Copa América que levantó con la Roja en las finales ante Argentina, en las que él fue protagonista.

A los 41 años, el de Viluco no fue renovado en el Betis para continuar esta temporada, luego de cuatro años en la institución. Tras esto, el retiro siempre fue una opción que rondó al meta, algo que finalmente ratificó la noche de este lunes. “Es un momento de cerrar un ciclo importante en mi vida. Comenzar otra etapa familiar que será igual de exitosa que esta que me brindó tantas satisfacciones (...) Me encantaría repasar un poco los agradecimientos a todos los clubes que me han podido dar la oportunidad de crecer. Agradecer a Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City, Real Betis, a todos los compañeros que he podido tener a lo largo de toda mi carrera, los técnicos y directivos”, continuó diciendo en el registro.

El 29 de junio de este año, en el polémico empate sin goles ante Canadá que marcó la eliminación de Chile de la Copa América 2024, quedará marcado como el día en que Bravo disputó su último partido como futbolista profesional. Justamente fue vistiendo la camiseta de la selección nacional, con la jineta de capitán, como en tantas oportunidades, igual que en la época más brillante de la Generación Dorada, en la que lideró un camarín que concretó el proceso más glorioso en la historia de la Roja, con las participaciones en las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, la final de la Copa Confederaciones 2017 y las mencionadas Copa América en 2015 y 2016.

Bravo durante la definición en la Copa América 2015, en el momento en que le ataja el penal a Éver Banega. Foto: Andrés Piña/Photosport

Ahora, una vez confirmado el retiro, comienzan las evaluaciones sobre su destacada carrera, aunque Bravo saca ventaja por sobre el resto.

El juicio de los históricos

El formado en Colo Colo fue permanentemente comparado con Roberto Rojas, uno de los mejores arqueros de la Selección. No obstante, los títulos y su carrera en Europa inclinan la balanza de algunos históricos. Así lo considera Pablo Contreras, uno de los compañeros de Bravo en sus primeros procesos en el Equipo de Todos: “Con el respeto de (Roberto) Rojas y (Mario) Osbén, más allá de la comparación, Claudio deja un gran legado. Es el mejor arquero del fútbol chileno y también es uno de los mejores a nivel mundial; estuvo a la altura de Buffon, de Casillas”, comenzó declarando el excentral, quien se enteró de la noticia a través de la llamada que recibió de El Deportivo.

El hecho le causó sorpresa, aunque considera que su excompañero puede seguir vinculado a la actividad: “Hay un grado de tristeza, pero siempre dijo que él quería retirarse, antes de que el fútbol lo retirara. Si considera que era el momento oportuno, está bien. Puede seguir ligado al fútbol, por su conocimiento. El cariño hacia Claudio es transversal”.

Foto: ANDRÉS PINA/PHOTOSPORT

Otro que no quedó indiferente ante el retiro de Bravo es Luis Marín, con quien compartieron camarín en Sudáfrica 2010. El ahora comentarista de televisión afirma con seguridad que su excolega está por sobre todos: “Para mí, no hay dudas. Siempre hay gente que mide o ve otras historias. No vi a otros, pero no tengo dudas de que es el más importante en la historia. Es, sin dudas, el arquero más histórico y el mejor que ha tenido Chile”.

De hecho, Marín recuerda su estadía en la Selección junto al nacido en Viluco, y considera clave su salida a España: “Estábamos muy jóvenes todos. Fue una etapa en la que él ya estaba en la Real Sociedad y no volvió nunca más. Fue el salto para ser lo que terminó siendo y la carrera que acabó concretando. En ese momento, ya tenía un plus, una forma de jugar, de entrenar que estaba sobre la nuestra. Tenía pasos adelante en su forma “.

Incluso, en una comparación, recuerda al formador de Bravo y a un olvidado compañero de generación en las juveniles: “Él y (Eduardo) Lobos reflejaron al arquero nuevo, moderno y distinto. Julio Rodríguez tenía esa forma de cultivar al arquero. A ellos los formó desde cero. Esa base no la tiene ningún arquero en el fútbol chileno. Eso les dio un plus. Hay técnicas, formas de atajar, distintas tomadas que son trabajo del entrenador. Ellos las tenían. En el juego con los pies, Lobos tenía mejor juego que Claudio, pero Claudio explotó”.

Claro que Luis Marín cierra con una frase genera incertidumbre pensando en el futuro: “Va a ser muy difícil que Chile vuelva a tener un arquero como Bravo”.

La Roja después de Claudio Bravo

De momento, la nómina de Ricardo Gareca establece que los encargados de tomar su legado en el arco de la Selección son Gabriel Arias, Brayan Cortés y Lawrence Vigouroux, pensando en los duelos por Eliminatorias contra Argentina, el 5 de septiembre en Buenos Aires, y ante Bolivia, el 10 en Santiago. Todo hace indicar que la pelea será entre el meta de Racing y el de Colo Colo.