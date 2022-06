Holan se ilusiona con el regreso de César Pinares a la UC: “Es un salto de calidad para el equipo”

Universidad Católica está en plena reestructuración de su plantel de cara a la segunda parte del año, en pos de enmendar el flojo primer semestre: lejos en el Campeonato Nacional y eliminado de la Copa Libertadores. Por lo mismo, Ariel Holan está rearmando el puzzle de la plantilla. Ayer se conoció de las salidas de Sebastián Galani y César Munder. El primero rescindió su contrato y regresó a Coquimbo Unido. Mientras que el cubano-chileno fue cedido a Cobresal.

El técnico argentino de los cruzados habló en conferencia de prensa, reconociendo que uno de los nombres que interesa en la precordillera es César Pinares. “Es un salto de calidad para el equipo. Sí hay conversaciones, es un futbolista por el cual tengo mucha admiración porque puede ocupar distintas posiciones. No hay que olvidarse que tenemos muchos partidos y tenemos que tener variantes”, declaró el ex DT del León mexicano. Hace días, el ex Unión Española había declarado, en entrevista con El Deportivo, que “Ariel Holan sacó uno de los mejores rendimientos que he tenido en mi carrera”.

En el caso particular del volante zurdo, la UC tiene que negociar directamente porque es un agente libre, luego de salir del Altay de Turquía antes de que finalizara la Superliga, que determinó el descenso del equipo que también contó con Martín Rodríguez.

Pinares no es el único que ilusiona a Holan. También fue consultado por la chance de Mauricio Isla, hoy en Flamengo, que cesó este jueves al DT Paulo Sousa, por malos resultados. A diferencia del caso anterior, Holan no confirmó la existencia de negociaciones.

“Es un futbolista de jerarquía, de mucha experiencia, creo que cualquier entrenador estaría muy contento de contar con un futbolista de ese nivel. Queremos jerarquizar el plantel porque es necesario para afrontar toda la competencia que se viene y sin duda un jugador con esas características cumple con esos parámetros”, manifestó el técnico.

Respecto al retorno de Matías Dituro a la Católica, tras su estadía en el Celta de Vigo (club que no ejecutó la opción de compra), Holan dijo que “no está entrenando, está descansando porque tuvo una temporada muy dura. Es un futbolista de la institución, no tengo nada más que decir, es jugador de Universidad Católica y es parte del plantel. Está en vacaciones autorizadas por el club y por mí”.

Hasta el minuto, la única cara nueva del tetracampeón chileno es el defensa Daniel González, proveniente de Santiago Wanderers.