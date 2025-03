Horacio Matta: “Larry Stefanki no tiene dudas de que Tabilo tiene tenis para ser top ten; nosotros tampoco”

Alejandro Tabilo inicia la próxima semana en el ATP 250 de Houston la temporada de arcilla que culminará en Roland Garros, donde defiende las semifinales del Masters 1000 de Roma del año pasado. Su entrenador Horacio Matta conversa con El Deportivo sobre los objetivos para el resto de 2025 y cómo se ha ido cohesionando su trabajo junto a Gonzalo Lama y Larry Stefanki.

¿Cómo se da la llegada de Larry Stefanki al equipo?

Larry es un asesor de Gonzalo y mío. Gonzalo habla siempre con él y discuten ideas de diferentes golpes y otras cosas. También, conmigo. Hace muchos años hacemos cosas juntos con Larry y esto es más que nada una asesoría.

¿Va a estar viajando con ustedes?

Larry vive en San Diego, viajó conmigo a Indian Wells y en el pasado, cuando también hicimos cosas juntos, de repente nos juntábamos en algún torneo, estaba con el jugador y lo ayudaba. Todavía no está muy claro cómo lo vamos a hacer, pero de alguna forma nos va a estar ayudando y asesorando. Vamos a ir viendo torneo a torneo.

¿Cómo ve la temporada de arcilla?

Antes de Santiago venía con confianza en arcilla, pero en el partido con Coria estuvo un poco apurado. Ahora lo veo muy bien, estamos entusiasmados.

¿Qué tan importante fue ganar el primer partido del año en Indian Wells?

Ese primer partido ante Lajovic lo jugó muy inteligente, muy metido. Fue muy importante haberlo ganado y contra Fritz hizo todo lo que teníamos planeado y lo incomodó con su estrategia, pero luego se apuró un poco en el segundo set y eso le pasó la cuenta después, más que nada por esa falta de haber ganado partidos, pese a jugar en buen nivel. Uno lo ve en los entrenamientos todos los días con los otros jugadores, cómo compite, y la verdad es que está jugando a gran nivel. Falta que ponga un par de triunfos seguidos y pueda soltarse.

En Santiago, él mencionó que había tenido algunos problemas personales que le afectaron. ¿Cómo lo ve ahora?

Todos tenemos nuestros problemas, y a un tenista también le afecta porque está solo en la cancha. Entonces, especialmente, después de no haber competido tanto tiempo desde octubre, justo se le juntaron problemas personales al comienzo del año. Obviamente eso no lo ayudó, pero tenísticamente está con mucha confianza y se está sintiendo mucho mejor.

El cuerpo técnico de Alejandro Tabilo, compuesto por Horacio Matta, Gonzalo Lama e Ignacio Guajardo.

¿Cómo se maneja la presión de tener que defender una gran cantidad de puntos?

No me fijo mucho en los puntos que hay que defender sino que en cómo está jugando, porque los puntos vienen y se van dependiendo de cómo esté jugando. No tanto por si está pensando qué ha defendido o no. Entonces, si te empiezas a focalizar mucho en eso, es imposible ganar. Muchos dijeron que estaba nervioso porque defendía muchos puntos a principios del año y nada que ver, no pasaba por ahí; pasaba más por una cuestión personal, como decía él. Gonzalo, Larry y yo estamos súper tranquilos, porque el nivel de tenis está.

¿Físicamente cómo está?

Lo ha mejorado muchísimo y eso hace que estemos tranquilos. Por eso es tan entretenido entrenarlo, porque en cualquier momento se gana un torneo. Por ejemplo, nosotros entrenamos con Draper la semana antepasada y ganamos un set cada uno. Draper estaba jugando a un nivel increíble, el año pasado y el antepasado jugaba bien, pero con altibajos, aunque siempre con buen nivel y por ahí mucha gente se sorprende de que haya ganado Indian Wells. Y es un poco lo mismo que pasa con Ale, todos tienen miedo de que se destape como el año pasado y empiece a ganarles a todos. Así que más que los puntos, lo mejor es preocuparse del entrenamiento de todos los días.

¿Qué dice Larry Stefanki sobre el nivel de su pupilo?

Larry no tiene dudas de que Alejandro tiene tenis para ser top ten; nosotros tampoco. Tenemos mucha confianza, y Ale también, en que él tiene tenis para estar en los 10 primeros y está haciendo las cosas para estar ahí. El asunto es que para este tipo de procesos hay que tener tiempo y paciencia y no apurarse si los resultados de repente no llegan. Es lo peor que se puede hacer. Con Gonzalo lo tenemos muy presente, así que estamos torneo a torneo, partido a partido... Que siga mejorando, pero todos vemos que tiene tenis para estar en los 10 primeros.

¿Ahora el objetivo es recuperar esa confianza a partir de lo mostrado en estas últimas semanas?

Sí, yo creo que si Alejandro gana uno o dos partidos, agarra más confianza y se puede ganar el torneo. No me sorprendería; me sorprende más que hubiese estado tantos partidos sin ganar. No sería extraño que le vaya muy bien en un torneo grande, ya sea Masters 1000 o Grand Slam, porque está preparado. En este momento no le falta nada, sino que la confianza de ganar un par de partidos seguidos, como lo hizo el año pasado.