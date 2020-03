Hubo fútbol: Temuco vence a San Marcos de Arica en el sur

Y hubo fútbol este lunes. Pese a la suspensión de los partidos de Primera División entre O’Higgins vs. Antofagasta y Curicó Unido vs. La Calera, en la Primera B se disputó el encuentro que estaba programado para esta noche entre Deportes Temuco y San Marcos de Arica, que ganaron los sureños por 2-1 en un estadio Germán Becker a puertas cerradas. Existieron dudas sobre su realización, no obstante se jugó. Eso sí, comenzó con 20 minutos de retraso. Se inició a las 20.50 horas. Arica quería jugar sí o sí.

El presidente del club ariqueño, Carlos Ferry, dijo antes del partido: "Los futbolistas querían jugar contra Temuco porque no querían que se perdiera la plata, nosotros no recibimos nada del CDF. La decisión de jugar la tomaron los jugadores... Por mí que no se suspenda porque nos generará muchos problemas económicos, pero no podemos hacer vista gorda a la epidemia".

El club de la Araucanía dio vuelta el marcador. En los 2', Renato González abrió la cuenta para los ariqueños. Pero antes del descanso Temuco se puso adelante con los tantos de Joaquín Aros (24') y Cristian Canio (36'). El local terminó con 10, por la expulsión de Carlos Escobar, a ocho minutos del final.

De esta manera, Temuco logra su primera victoria en el campeonato 2020. Con cinco puntos, se ubican en el séptimo lugar.