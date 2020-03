Se suspende el campeonato: la ANFP extrema medidas por el coronavirus

La ANFP suspende el fútbol por el coronavirus. La entidad que rige al fútbol chileno anunciará la medida preventiva más extrema que le compete ante el ingreso de Chile en la fase 4 de la pandemia que azota al mundo y que en el caso de nuestro país ya suma 155 contagiados. Antes, la entidad que preside Sebastián Moreno había resuelto que los partidos del balompié nacional se disputarían sin público entre el 18 de marzo y el 19 de abril, como una forma de contribuir a frenar el contagio.

La medida será oficializada en una conferencia de prensa que Moreno ofrecerá en la ANFP, aunque uno de los clubes, ya informados, la reveló a La Tercera.

De esta forma, las jornadas de ambos certámenes se completarán. Vale decir, los últimos encuentros de Primera División se disputarán hoy. Para hoy están programados O’Higgins vs. Antofagasta (18.00), en El Teniente de Rancagua, y Curicó Unido vs. Unión La Calera (20.30) , en el estadio La Granja, de la ciudad de la Séptima Región. Ambos partidos se disputarán sin público.

En tanto, en Primera B, los últimos encuentros serán los que enfrentarán a Temuco y San Marcos de Arica (hoy, 20.30) y los tres de la jornada de mañana: Puerto Montt vs Santiago Morning, San Luis vs Copiapó (ambos a las 18 horas) y San Felipe vs Santa Cruz (20.30).