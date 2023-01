Humillación en Rancagua: O’Higgins desata su furia y arrolla a Colo Colo en solo 45 minutos

¿El Colo Colo versión 2023 está listo? Para nada. Además de aguardar por los últimos nombres que solicitó Gustavo Quinteros, la fase de reconstrucción está en pleno desarrollo. El campeón nacional se ha visto obligado a rearmarse luego de las importantes salidas que contó. Y después del partido ante O’Higgins, habrá que corregir todas las falencias que quedaron al descubierto. En El Teniente, el club popular tuvo una jornada humillante. Fue, literalmente, un desastre, en 45 minutos. Una goleada de 5-1 que deja al Cacique muy tocado.

En la primera fecha, en Copiapó, sorprendió la inclusión de Jordhy Thompson, quien cumplió una buena labor. Por eso mismo, el técnico argentino-boliviano lo mantuvo en la titularidad, como enlace. Además del retorno de Esteban Pavez, la novedad fue la suplencia de Agustín Bouzat, uno de los “regalones” de Quinteros y constante foco de las críticas de los hinchas, que no están safisfechos por su desempeño. En la vereda celeste, Pablo De Muner mandó al campo a dos centrodelanteros, pero en realidad inició con uno. Matías Donoso fue la referencia de área, mientras que Esteban Moreira se cargó a la izquierda, yendo al sacrificio porque no tiene la velocidad para ayudar en la banda.

Volviendo a Thompson, ha aprovechado la oportunidad que se le brindó en el arranque del campeonato. Su presencia va más allá de la regla del Sub 21. Ha justificado su presencia en la alineación del Cacique. En Rancagua, se demoró cuatro minutos. Con un zurdazo, al segundo palo de Ignacio González, abrió la cuenta para los albos. Cargado hacia la derecha, se fue al medio y remató, en una acción parecida a su anotación ante Copiapó.

El gol del juvenil fue el único remate a portería de Colo Colo durante el primer tiempo. El arranque con una ventaja tempranera hacía suponer un panorama favorable para la visita, sin embargo no ocurrió así. O’Higgins salió del letargo, lo fue a buscar y se creó un par de chances que perfectamente pudieron acabar en la igualdad. En los 32′, un cabezazo de Moreira (en posición de 9, como corresponde) es despejado por Cortés. Y en 35′, un remate de Fernández se estrella en un poste.

A Leandro Benegas siempre se le premia el esfuerzo, su garra. Sin embargo, no ha sacado rédito a su condición actual de 9 titular, porque no lo asisten con recurrencia. Además, Matías Moya no fue factor por la izquierda. Como su cambio estaba cantado para el complemento, el ex Ñublense salió para darle paso a Carlos Palacios.

El complemento estuvo totalmente inclinado hacia los locales. Con un libreto mejor llevado a la práctica y con otro ímpetu ofensivo, el autodenominado Capo de Provincia no solo desnudó las fallas de Colo Colo, sino que fue capaz de remontar el marcador con justicia y holgura.

En los 58′, Matías Marín empató el partido, con un zurdazo bajo tras cesión de Fernández. Mérito para el desborde de Hormazábal. Luego, los celestes se pusieron en ventaja en los 64′, con un letal cabezazo de Matías Donoso, luego de un centro del Tucu Hernández. El hambre de O’Higgins continuaba, mientras que la defensa del Cacique era un pasaje con múltiples entradas. En los 69′, Diego Fernández convirtió el 3-1, definiendo de cara al portero albo.

La guinda de la torta para los de Rancagua sucedió en los 77′, con el cuarto gol, obra de Matías Belmar, el mismo quien convirtiera ante Magallanes, en el primer encuentro del torneo. Fiesta total. Mientras tanto, algunos barristas de la visita causaban alboroto en su galería, invadiendo la pista de rekortán. El juvenil Belmar volvió a aparecer en los 86′, para la ‘manita’. Un atropello futbolístico.

Desde la fecha 23 del Campeonato Nacional 2022 que Colo Colo no perdía en el ámbito doméstico. Fue un 2-1 con Unión La Calera, en una remontada agónica de los cementeros. Doloroso tropezón del monarca nacional, cuyo próximo desafío será no menor. Se le viene el Ñublense de Jaime García, uno que le ha sabido complicar la existencia a Gustavo Quinteros.

Ficha del partido

O’Higgins 5: I. González, F. Hormazábal, J. Fuentes, N. Thaller (31′, B. Torrealba), A. Díaz; V. Larralde, P. Hernández (80′, C. Moya); D. Fernández (80′, M. Páez), M. Marín, E. Moreira (67′, F. Castro); y M. Donoso (67′, M. Belmar). DT: P. De Muner.

Colo Colo 1: B. Cortés; J. Rojas (72′, B. Gutiérrez), M. Falcón, R. González (85′, D. Gutiérrez), E. Wiemberg; C. Fuentes (72′, A. Bouzat), E. Pavez; J. Thompson (63′, A. Oroz); M. Bolados, L. Benegas y M. Moya (46′, C. Palacios). DT: G. Quinteros.

Goles: 0-1, 4′, Thompson, con un zurdazo ajustado al segundo palo; 1-1, 58′, Marín, zurdazo bajo tras pase atrás de Fernández; 2-1, 64′, Donoso, cabezazo luego de un centro de Hernández; 3-1, 69′, Fernández, define tras jugada de Marín; 4-1, 77′, Belmar, define ante el achique de Cortés; 5-1, 86′, Belmar, conecta un envío de Castro.

Árbitro: F. González. Amonestó a Donoso (OH); González, Bolados, Pavez, Palacios (CC).

Estadio El Teniente. Asistieron 8.595 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.