Igor Lichnovsky anuncia que dio positivo por coronavirus

Un nuevo futbolista chileno ha dado positivo al coronavirus. Igor Lichnovsky reveló a través de su cuenta personal de Instagram que dio positivo a un examen para detectar el virus.

"El día de ayer me confirmaron que he dado positivo en el examen de Covid-19. Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran bien y sin novedad", expresó el defensor.

Por lo mismo, ahora el zaguero deberá permanecer en cuarentena para evitar contagiar a más personas.

Se trata de un nuevo contagio en el Cruz Azul en la última semana. Hasta el momento el equipo suma 15 jugadores contagiados de su plantel masculino.