Impacto en el fútbol europeo: encuentran muerto en una piscina a excompañero de Ben Brereton

Una lamentable noticia golpeó al mundo del fútbol este miércoles. El defensor George Baldock, del Panathinaikos y seleccionado de Grecia, de 31 años, fue encontrado muerto en su piscina en un barrio de Atenas, según confirmaron medios locales.

Baldock, nacido en Buckingham, Inglaterra, pero naturalizado griego por la ascendencia de su abuela materna, había alcanzado a jugar 12 partidos con el combinado helénico (que dirigió hasta hace un tiempo Gustavo Poyet, ex DT de Universidad Católica) y en el último mercado de pases fichó en el Panathinaikos tras dejar el Sheffield United inglés, donde alcanzó a compartir con Ben Brereton en la Premier League 2023-2024.

“El Sheffield United Football Club está conmocionado y extremadamente estristecido al enterarse del fallecimiento del exjugador George Baldock. El defensor dejó el club en el verano después de siete años en Bramall Lane y era extremadamente popular entre los seguidores, el personal y los compañeros de equipo que vestían una camiseta roja y blanca junto a él. Las más sinceras condolencias de todos los asociados con Sheffield United se extienden a la familia y amigos de George”, publicó su exclub en sus redes oficiales.

Hasta el cierre de esta nota, no había claridad respecto a los motivos del deceso. “Los medios griegos informaron que su esposa, que vive en Inglaterra, lo estaba buscando con su hijo, que estaba en un cumpleaños, pero no pudo encontrarlo y comenzó a preocuparse. Luego, informó al dueño de la casa en el barrio de Glyfada para que fuera al lugar, donde finalmente fue encontrado muerto en la piscina. La policía está investigando los acontecimientos”, dio a conocer el tabloide británico The Sun.

La Superliga de Grecia, competencia en la que militaba el jugador, se manifestó: “Toda la familia del fútbol de la Superliga expresa su profundo pesar por la prematura pérdida del futbolista del Panathinaikos y de nuestra selección nacional, George Baldock, y extiende sus más profundas condolencias a su familia y seres queridos”.

Su carrera profesional arrancó en Milton Keynes Dons, en la tercera categoría del fútbol inglés. También pasó en elencos como Northampton Town, Tamworth y Oxford United, además de una estadía en el IBV de Islandia. Sin embargo, donde marcó época fue en el Sheffield United, donde estuvo siete temporada, logrando en dos ocasiones ascender del Championship a la Premier League.