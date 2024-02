Impacto mundial: Paul Pogba sufre duro castigo tras dar positivo en test antidopaje

Gran revuelo generó en Europa la noticia que dieron a conocer los principales medios deportivos del Viejo Continente durante esta mañana. Paul Pogba, destacado futbolista con la Selección de Francia, el Manchester United y la Juventus, recibió una dura noticia para su carrera y para su actual club.

El volante de la Vecchia Signora fue sometido a un test antidopaje luego del partido entre los de Turín y Udinese el 20 de agosto en 2023, y los resultados se dieron a conocer hoy. No fueron buenos, más bien fatales. Con altos niveles de testosterona detectados, Pogba arrojó positivo en el muestreo y recibió un fuerte castigo: cuatro años sin poder jugar al fútbol.

Este balde de agua fría se suma a los malos momentos que venía arrastrando el galo, que producto de las lesiones, no ha sido parte del plantel Bianconeri y no ha podido volver nunca al nivel que lo posicionó como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Es más, en la Serie A 22/23 y 23/24 apenas ha jugado doce partidos (200 minutos), perdiéndose 54 juegos, y todo esto siendo el segundo jugador mejor pagado de la liga (ocho millones de euros), por detrás de Victor Osimhen (10 millones de la moneda europea).

Según informa Marca, “El mazazo recibido hoy puede ser decisivo para el final de su carrera. Pogba el próximo 15 de marzo cumplirá 31 años y el resto de su aventura como futbolista profesional dependerá del eventual (y probable) recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana”.

Además, la sanción le duele más al campeón del mundo en Rusia 2018 luego de conocer lo que la Juve planea hacer con su contrato. De acuerdo a Mundo Deportivo, el cuadro más campeón de Italia terminará anticipadamente el vínculo contractual con el otrora Diablo Rojo siendo que tenía como fecha final el 30 de junio de 2026.

Al ex compañero de Arturo Vidal aún le queda una vía para salvar su reputación, pero es difícil. Aún puede apelar ante el TAS de Lausana o ante el Tribunal Nacional Antidopaje de Apelación (CNA). Sin embargo, no tiene muchas oportunidades, porque tras meses de estudio del muestreo, la Fiscalía Antidopaje no lo ha considerado así y le ha impuesto una dura sanción por el consumo de Dehidroepiandrosterona (Dhea).