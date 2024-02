Conmebol, con un ojo en Chile: los tira y afloja entre Colo Colo y las autoridades de gobierno para buscar mayor aforo frente a Godoy Cruz

Colo Colo se juega este jueves la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores. El conjunto a cargo de Jorge Almirón consiguió una victoria por la mínima en su visita a Mendoza que aumenta la posibilidades de lograr el objetivo.

Claro que pese al gran interés de los fanáticos albos por ver este duelo en el Estadio Monumental, solo 30 mil personas podrán hacerlo en vez de las 42 mil personas que el club había solicitado a las autoridades.

Esta reducción de aforo causó la inmediata molestia en Blanco y Negro, justificando el reclamo en el hecho de que los incidentes en la Supercopa y en Argentina no tienen que ver con el club, pues en ninguno han sido los organizadores del evento. “La Delegación Presidencial quiere fijarlo en 30 mil, lo cual sería muy frustrante y un nuevo escollo, nos costaría mucho deportiva y económicamente”, comentó el mandamás de los albos. La reducción en el aforo le significará cerca de $150 millones.

Una frase que encontró inmediata respuesta en la jefa de Estadio Seguro Pamela Venegas. “La situación no ha cambiado, el contingente policial está reducido y no ha cambiado el tema desde la Supercopa. Hay que tenerlo claro. En la reunión del viernes se expresó esta misma posición. Para un partido clase A, hay un tope máximo. También hay que considerar que el partido es en horario nocturno. Colo Colo hace una propuesta y la autoridad tiene que responder con las medidas que corresponden, teniendo contingencias en la Región Metropolitana y Valparaíso”, indicó en el duelo entre O’Higgins y Colo Colo.

Esta medida no solo causó molestia dentro de la directiva, sino que también el DT albo, Jorge Almirón se refirió al asunto. “La verdad es que me estoy enterando. Es una lástima. Yo pensé que la autoridad a cargo de estas decisiones, la señora Pamela Venegas, es gente de fútbol, que conoce bien, y en el contexto en que estamos... Hace mucho que no se juega en este estadio, la llegada de Arturo Vidal, Colo Colo, que es uno de los máximos representantes del fútbol nacional, y necesitamos el apoyo de la gente... Hay muchísimas cosas en juego. La verdad que es una lástima que no se pueda asegurar la capacidad del estadio, que no se pueda llenar. Hubiese sido una fiesta. La última vez que se llenó fue cuando llegó Arturo Vidal...”, comentó en conferencia de prensa.

“Una lástima que no se pueda organizar bien esto. Porque esto es cuestión de organización. La gente se iba a portar bien, porque entiende el momento que está viviendo el equipo. Lo que menos queremos es ser perjudicados, estoy seguro de que la gente no va a querer perjudicar al club. Es una desagradable sorpresa, porque pensé que se iba a organizar bien”, complementó.

Además de la reducción del aforo a un máximo de 30 mil personas hay otras medidas que buscan evitar incidentes durante el compromiso contra Godoy Cruz. Para este enfrentamiento se dispondrá de 400 guardias además de accesos diferenciados para la barra colocolina y para la hinchada del Tomba, quienes además será custodiados en el ingreso.

Un pésimo recuerdo

A las ganas de la directiva de Blanco y Negro y los hinchas de Colo Colo le desfavorece mucho lo que ha sucedido en las últimas semanas tendiendo a los barristas de Colo Colo como protagonistas. A los incidentes en la galería Norte del Estadio Nacional durante la realización de la Supercopa se han sumado todos los incidentes registrados en Argentina.

En los días previos al duelo copero los delitos protagonizados por barristas se hicieron notar apenas cruzaron la Cordillera de Los Andes. La policía transandina decomisó droga y elementos cortopunzantes desde un bus que trasladaba a viajeros albos.

Tras ello, llegaron quejas por el arengazo realizado afuera del hotel de concentración, donde se destacó en la prensa argentina la cantidad de basura que quedó tirada en el lugar y en otros centros turísticos de la ciudad.

Y dentro de lo más grave están las peleas que se produjeron entre chilenos y contra barristas rivales, además de la detención de un hincha colocolino tras ser denunciado por abusar sexualmente de una mujer.

En la lista negra de la Conmebol

La hinchada de Colo Colo encendió bengalas durante el encuentro contra Monagas.

Durante la edición 2023 de la Copa Libertadores Colo Colo también protagonizó situaciones de riesgo dentro del Estadio Monumental. Durante el triunfo la cuenta mínima a Monagas por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo continental se prendieron bengalas en el sector Arica, mientras que en la zona Cordillera se produjeron peleas y corridas.

Todo esto después de que el Estadio Monumental hubiese sido castigado con la reducción de su aforo a 30 mil personas, después de que se impidiera el ingreso a los sectores Caupolicán y Galvarino.

Considerando esto, la Conmebol extremó las medidas de seguridad cuando Colo Colo debió enfrentar a Boca Juniors. Por los incidentes anteriores, el organismo con sede en Luque clausuró las galerías Arica y Lautaro imponiendo además una multa de US$95 mil. Esto se sumó a la decisión de las autoridades nacionales de cerrar también los sectores de Galvarino y Caupolicán, reduciendo el aforo total a 24 mil espectadores. En aquella oportunidad, el DT Xeneize era Jorge Almirón, el actual DT del Cacique, que en aquella oportunidad no tuvo ninguna queja a las restricciones de las autoridades locales.

Además, como medida extraordinaria, se dispuso de manera inédita de dos oficiales de seguridad de la Conmebol para seguir de cerca las acciones que se produjeran al interior del recinto. Por otro lado, el gerente de Seguridad Gustavo Morelli viajó especialmente a Santiago para encabezar la reunión de coordinación previa al encuentro.