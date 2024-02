Arturo Vidal y el triunfo sobre Godoy Cruz: “Le ganamos al mejor equipo de Argentina”

Las sonrisas se multiplicaron en el camarín visitante del Malvinas Argentinas. Colo Colo ganó un duelo trascendental ante el local Godoy Cruz y encaminó una eventual clasificación a la tercera ronda previa de la Copa Libertadores.

“Es un extraordinario triunfo. Le ganamos al mejor equipo de Argentina. Vinimos con mucha humildad y trabajo. Estamos haciendo las cosas bien en Chile, también en los amistosos”, dijo Arturo Vidal a la transmisión oficial de Chilevisión.

No es para menos. El elenco que hoy dirige Jorge Almirón venció por primera vez en la historia en tierras argentinas por la Copa Libertadores. Una victoria que, según el King, se fraguó gracias al actitud del equipo.

“Era muy importante para nosotros sacar un buen resultado, siempre quisimos jugar, salimos a presionar, en ningún momento dejamos de correr. Estos son equipos duros, dejamos todo en la cancha y ahora para terminar de buena manera la tarea en casa”, aseguró el fichaje estrella de los albos en este 2024.

Uno de los más satisfechos fue Marcos Bolados. El antofagastino salió del arranque al pasto mendocino y, encima, marcó la única conquista del partido en el triunfo sobre el Tomba.

“Me siento feliz por el equipo, creo que este es un triunfo se recordará por mucho tiempo. Estamos mentalizados en hacer las cosas bien, separamos bien los espacios y estuvimos bien defensivamente. Estamos confiados en pasar a la próxima ronda, mis compañeros también lo piensan así”, explicó el delantero.

“Un segundo aire”

El capitán Esteban Pavez tampoco se quedó atrás en su satisfacción. El mediocampista destacó la importancia de la victoria, pero también advirtió que aún no ganan nada.

“No es fácil ganar aquí en Argentina y lo hicimos. Aún nos falta micho, pero nos vamos contentos. Tuvimos un gran trabajo. Esperamos llegar bien al partido del domingo y también a la vuelta del jueves ante Godoy Cruz”, dijo el ex Xolos de Tijuana.

Asimismo, el volante destacó la importancia de Arturo Vidal en el plantel, ya que “estoy muy ilusionado, feliz en Colo Colo. La llegada de Arturo (Vidal) le dio un segundo aire al equipo. Es muy importante para mí y todo el plantel. Cuando pasen los partidos el equipo se sentirá mejor. Estamos contentos y sabemos que podemos llegar a la plenitud que es lo que queremos”.

Consultado sobre los incidentes de los hinchas albos en el estadio, el capitán aclaró que “es difícil hablar de eso, pero me quedo con el apoyo de la gente. Mos alentaron desde que llegamos al hotel y el aeropuerto, fue muy motivador. Lo otro lo debe ver la Conmebol, yo no me meto en eso”.