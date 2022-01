Isla vuelve a la oncena para frenar a Martins

Martín Lasarte no tiene margen de error. A la Selección no le sirve otra cosa que un triunfo frente a Bolivia, en La Paz, para seguir aferrándose a una cada vez más compleja opción de ir al Mundial de Qatar. Machete no quedó conforme con el rendimiento que la Roja mostró frente a Argentina y asume que deberá introducir modificaciones en la alineación que cayó ante la Albiceleste para ir de frente por los tres puntos en el choque ante los altiplánicos. Y ya las tiene virtualmente definidas, al menos de acuerdo a las señales que ofreció la práctica que desarrolló en el estadio Zorros del Desierto.

Las dos primeras variantes serán obligadas. Claudio Bravo dejó Calama este viernes, una vez que se certificara una adherenciolisis en el gemelo derecho, cuyo plazo de recuperación excedía el necesario para jugar ante La Verde. Su puesto será ocupado por Brayan Cortés, quien tuvo la responsabilidad de reemplazarlo ante Argentina.

La segunda es el enroque posicional que experimentará Paulo Díaz, lateral derecho en el choque frente a los transandinos, quien se moverá al centro de la zaga para acompañar a Gary Medel. En esa banda, Mauricio Isla será titular. El Huaso, puntal de la Generación Dorada, había ingresado en el segundo tiempo del choque frente al equipo de Lionel Scaloni, después de completar el aislamiento relacionado con el coronavirus.

En la franja izquierda, en tanto, el uruguayo no quedó conforme con el rendimiento de Sebastián Vegas y piensa en introducir una variante que también será obligada, porque el zurdo está suspendido por amarillas. Opciones tiene: Gabriel Suazo fue el reemplazante del jugador del Monterrey en el partido del jueves. El capitán de Colo Colo dejó una buena impresión en los 45′ en que estuvo en el campo de juego.

Y, para mayor abundamiento, Eugenio Mena superó los problemas físicos que le impidieron participar del duelo ante el campeón de América y participó sin inconvenientes en los ejercicios de fútbol reducido que Machete ordenó para los jugadores que no participaron de ese compromiso, un indicio claro respecto de que está disponible para el enfrentamiento con el combinado que dirige César Farías.

En la cancha del Zorros del Desierto hubo trabajo por bloques. Un grupo se dedicó a la definición. Otro se ocupó del trabajo defensivo con una preocupación en particular: los centros desde la lateral, para contrarrestar lo que puede suceder el martes con la presencia de Marcelo Moreno Martins en el área. De todas maneras, rondó cierto secretismo en la delegación nacional en Calama, tanto así que el entorno del estadio fue cubierto con mallas negras.

El resto del equipo no sufrirá variantes. En la jornada matinal, Charles Aránguiz fue sometido a terapia por el cuerpo médico. Por la tarde, participó sin problemas en el apronte frente a sus compañeros. Marcelino Núñez, quien el viernes realizó suaves ejercicios con el kinesiólogo Marcelo Vargas, será ratificado.

Este lunes, por la tarde, La Roja viaja a La Paz.