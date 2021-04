Israel Poblete: “Estamos para jugar contra cualquiera en cualquier cancha”

No han tenido tiempo para festejar y seguramente ya no lo tuvieron. El plantel de Huachipato venció 1-0 a San Lorenzo la noche del miércoles, se quedó un rato en el estadio, luego comió en el aeropuerto de Ezeiza y alrededor de las 2 am. aterrizó en Santiago. “Fue largo el trámite para entrar a Chile. Nos hicimos el PCR como a las 5 de la mañana en el hotel y no dormimos mucho”, contó el volante Israel Poblete, sobre las horas posteriores a un triunfo histórico. No podían devolverse a Concepción sin conocer los resultados de los test, que en caso de dar positivo en algún integrante, éste debía quedarse aislado en la capital. “Fue un triunfo lindo, pero tampoco lo celebramos tanto porque recién va un partido de la copa. El objetivo es clasificar y no podemos festejar como si ya lo hubiésemos logrado”, agregó el ex Unión Española.

¿Dimensionan lo que hicieron?

Creo que no. Somos el primer equipo chileno en ganarle a San Lorenzo en Argentina, pero no masticamos tan bien lo que logramos porque vienen partidos muy seguidos y no nos da el tiempo para quedarnos en esto. A la larga nos vamos a dar cuenta que hicimos una historia importante. Es un gran paso para que como fútbol chileno tengamos un estilo de juego donde podamos ir a ganarle a cualquiera en Sudamérica. Competimos con un equipo mucho más caro, pero los enfrentamos de igual a igual y eso quiere decir que estamos preparados para cualquier cosa.

¿Fue una confirmación de la propuesta ofensiva que les pide el DT?

Es una forma de jugar que en el torneo pasado no terminamos de plasmar porque no había mucho tiempo de trabajo, pero tuvimos una pretemporada donde asumimos bien el rol que queríamos tener de local y de visita. Ante San Lorenzo era una buena medida para saber donde estábamos, pasamos la prueba y eso quiere decir que estamos para jugar contra cualquiera en cualquier cancha. A eso es lo que apuntamos, a salir a ganar donde sea. El equipo está por sobre cualquier individualidad.

Y siendo un plantel muy joven, cuyo promedio de edad es de 22 años...

En un principio todos decían que necesitábamos refuerzos y muchas veces cuando hay gente grande, los hinchas piden ver a la cantera. Es imposible mantener felices a todos. Ahora hay juveniles, pero se piden jugadores de experiencia. Los muchachos de casa están preparados para hacer un buen papel. A pesar de que somos un equipo joven, también hay experiencia. Gabriel Castellón ha estado en la selección, Claudio Sepúlveda estuvo en Católica, “Cimbi” Cuevas fue comprado por el Chelsea a los 18 años, yo he jugado torneos internacionales, Nico Ramírez jugó en la “U” y Cris Martínez pasó por México. Somos un equipo joven, pero experimentado. Esas dos cosas hacen que el funcionamiento del equipo se vea mucho mejor.

Huachipato cambió abismalmente, ¿qué hizo Juan Luvera con el equipo?

Nos dio mucha confianza y cariño a todos. Es una persona súper cercana. Además su propuesta fue muy distinta. A diferencia del cuerpo técnico pasado -que no podría decir si es mejor o peor, solamente son distintos- donde los planteamientos eran más defensivos y de resguardos, ahora somos un equipo ofensivo, vertical, que presiona constantemente y sale a proponer. Es el estilo que mejor nos sienta y por eso estamos mostrando este fútbol.

Su asistencia para el gol estuvo llena de técnica…

Son trabajos que hacemos en la semana y se ven reflejados. Sin ver a Cris Martínez, sabía que estaba ahí, y por eso pongo el balón justo ahí. Llevamos un año jugando juntos la mayoría, sólo se sumó César Huanca. Nos conocemos bastante y sé que Cris siempre está ahí. Una vez que di el pase recién miré, vi que le acerté a su cabeza y que fue gol.

Huachipato se impuso por 0-1 a San Lorenzo en Argentina. Foto: Agencia Uno.

¿Cómo evalúa su momento personal?

Estoy maduro y en el mejor momento de mi carrera. Para verle el lado positivo al año pasado, le sumé mucha parte defensiva a mi juego. Antes era un extremo, un volante ofensivo y hoy por hoy soy un mixto donde puedo defender en mi área y después estar haciendo el gol en la otra área.

¿Se ilusiona con la selección?

Estuve en un microciclo con Rueda no estando en mi mejor momento, ahora podría ir fácilmente. Si sigo haciendo bien las cosas lo más probable es que venga la selección. Es una consecuencia del trabajo, voy por buen camino. No soy el indicado para decirlo, pero si sigo trabajando así creo que merecería una citación.

¿Les puede afectar ser locales en Viña y no en Talcahuano por Copa Sudamericana?

En parte podría ser por el hecho que en el CAP no perdemos y somos fuertes. Ahora demostramos que de visita podemos ganar y eso nos deja tranquilos. Jugar en Viña o el CAP, por nuestra forma y estilo, sería lo mismo. El año pasado me habría complicado un poquito más, porque fuimos el peor visitante del torneo, pero hoy no.

¿Cómo proyecta el próximo partido ante 12 de Octubre?

Sabemos a lo que juegan los equipos paraguayos. Apuestan al balón largo y detenido, que es su mayor fuerte. Nos van a cerrar espacios y nos vamos a preparar para entrarle a la defensa. Serán un rival duro y para nosotros será de los partidos más difíciles. Durante estos días veremos si les llegaremos mediante centros o balones filtrados. Es lindo asumir este reto y ver para qué estamos. Los equipos paraguayos son coperos. Para ser primero y lograr el objetivo de clasificar, tenemos que ganar de local.

Y a nivel local, ¿cuál es el objetivo?

Queremos estar entre los tres primeros y siento que tenemos plantel para eso. Podemos perder algunos partidos, pero la forma que tenemos de jugar nos llevará a cosechar más triunfos que derrotas. La gente no ve otro equipo tan intenso, que presiona y hace muchos goles como Huachipato. Pueden ilusionarse al igual que nosotros. Me tocó salir campeón con Cobresal que era algo totalmente inédito, ¿por qué no con Huachipato?

El calendario de Huachipato en la Copa Sudamericana

21 de abril, San Lorenzo 0-1 Huachipato

27 de abril, 21.30 horas Huachipato vs. 12 de Octubre

5 de mayo, 19.15 horas. Huachipato vs. Rosario Central

12 de mayo, 18.15 horas. 12 de Octubre vs. Huachipato

19 de mayo, 20.30 horas. Rosario Central vs. Huachipato

26 de mayo, 20.30 horas. Huachipato vs. San Lorenzo