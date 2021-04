Antonio Conte, técnico de Inter de Milán: “Esta victoria vale el 95% del título”

El siempre equilibrado Antonio Conte se dio una licencia para reconocer que el título está cerca. El triunfo por la mínima ante Hellas Verona dejó a tiro al club para conseguir el título después de 11 temporadas. Y así lo dijo el entrenador, exultante, tras esta nueva victoria.

“Llegar a este punto, cuando la pelota comienza a pesar, no es fácil. La presión se siente, también porque algunos jugadores son la primera vez que se juegan el scudetto. Lograr el título este año nos puede llevar a ser todos ganadores y los muchachos lo están sintiendo, pero no olvidemos que los demás también están perdiendo puntos. Esta victoria vale el 95% del título. No hemos ganado nada todavía, pero estamos cerca. La victoria de hoy no vale 3 puntos, ni siquiera 6, vale 9”, afirmó el ex volante.

Después de empates sucesivos ante Napoli y Spezia, Inter volvió al triunfó y le sacó 13 puntos al escolta Milan, que juega mañana ante la Lazio, cuando al cuadro de Sánchez y Vidal todavía le quedan 15 puntos por disputar. Una ventaja que a Conte le hace ver más cerca la opción de romper la hegemonía de la Juventus, dueña de los últimos 9 títulos en la Serie A.

“Estamos derrocando a un equipo que dominó la liga durante los últimos nueve años, y cuando eso sucede, debes honrar a los que caen, pero también a los que toman su lugar. Falta un pequeño paso, y queremos alcanzarlo lo más pronto posible. Significaría disfrutar de este final de campeonato haciendo que aquellos que han trabajado menos jueguen y merezcan más por lo que mostraron”, apuntó el DT.

Pero el equipo vive momentos complejos en el plano administrativo, ya que pronto podría cambiar de dueños. Pese a ello, e DT asegura que su intención es quedarse en la sociedad, ya que “tenemos que estar enfocados en el presente y en el scudetto, luego habrá tiempo para hablar del año que viene y de la Champions League. Me gustaría seguir en Inter, al final de la temporada lo veremos”.