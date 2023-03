Jaime García pone en duda su continuidad en Ñublense: “Uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año”

El exitoso paso de Jaime García por Ñublense puede estar viviendo sus últimos momentos. Tras cinco años dirigiendo al elenco de Chillán, el adiestrador sembró la duda sobre su continuidad para la siguiente temporada.

En conferencia de prensa, el técnico se mostró molesto por el estado en que se encuentra la cancha del Estadio Nelson Oyarzún. En primera instancia, señaló. “Uno espera respeto. A veces hay momentos que uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año. ¿Qué quieres que te diga? Merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está”.

“Solo pido lo que tiene que ser una cancha. Buscar culpables, yo no soy detective ni quiero serlo, no me interesa. Lo único que pido es eso, creo que lo merezco, a lo mejor tendría que tener un poco más de nombre para poder tener en óptimas condiciones, pero esto viene de todos lados” agregó a continuación el DT.

Siguiendo con su momento de enfado, García aclaró. “Es una autocrítica para mí, creo que el gran responsable soy yo. A lo mejor yo mismo no me respeto, hay cosas que no transo y no voy a justificar tampoco. Lo que tanto esperábamos de poder salir jugar a otro lado, no corresponde por nuestra gente, no se puede así, hay cosas que no me voy a callar, soy así”.

Finalmente, el adiestrador volvió a referirse a la posibilidad de culminar su proceso con el cuadro chillanejo. “Hay que terminar bien el año, lo voy a hacer, por respeto al club y a la personas que están a cargo del club, de la persona que me trajo. Hay momentos e instancias para decir ‘ya, este año tiene que ser maravilloso, terminar maravilloso para volar”.

De esta forma, el estratega podría estar viviendo sus últimos partidos al mando de Ñublense. Cabe recordar que arribó en 2019, y al año siguiente, dejó al equipo puntero de la Primera B, lo cual decretó el regreso de los Diablos Rojos a Primera División. Desde ese momento, en 2021 se quedaron en la séptima posición, mientras que en 2022 fueron subcampeones del torneo, lo cual los instaló en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En total, el porcentaje de victorias del DT en dicho equipo es de un 52 por ciento, repartido entre los cinco años que ha estado al mando. Su mejor temporada fue en 2020, cuando obtuvo el ascenso con un 59 por ciento de rendimiento.

Más allá de los resultados, García también ha transformado a Ñublense en un equipo fuerte dentro del Campeonato Nacional. Siempre es un rival complejo para todos los equipos, e incluso, mantuvo una cierta cantidad de partidos invicto jugando contra Colo Colo, el cual finalmente se rompió este año gracias al agónico gol de Darío Lezcano en el Estadio Monumental.

Lo concreto es que el siguiente desafío para el cuadro de Chillán será este viernes 3 de marzo a las 20:30 frente a Universidad Católica en el Estadio Nelson Oyarzún, el cual como mencionó García, cuenta con el césped en un deplorable estado.