Jaime García, en alerta por la seguridad de Ñublense en Ecuador: “Estamos preocupados”

Quito y Ecuador están conmocionados. Este miércoles asesinaron a balazos a Fernando Villavicencio, candidato presidencial para las elecciones que se efectuarán en 10 días. El hecho generó la atención del mundo. Justamente en la capital de ese país se encuentra Ñublense, que en medio de esta ola de violencia debe disputar su encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Liga de Quito.

Desde ese lugar, Jaime García, adiestrador del cuadro de Chillán, mostró su preocupación por la seguridad en torno al compromiso que se debe jugar en el estadio Rodrigo Paz Delgado: “Estamos con un poco de incertidumbre, no sabiendo si se adelanta. Son rumores, si jugamos o si no jugamos. También estamos un poco preocupados con el tema de la seguridad, estos partidos son de convocatoria alta. El país también está un poco revolucionado con todo lo que pasó”, dijo a radio Agricultura.

En la comitiva chilena están con la duda de si acaso se cambiará el horario o no, aunque de momento no han tenido novedades: “Estamos esperando a que nos diga si jugamos a la misma hora, si se mantiene. Nosotros también estamos un poco (preocupados) con el tema de inseguridad y seguridad para nosotros. Pero aquí estamos en el hotel, hasta el momento se juega, no he sabido nada más. Tenemos esa indicación que jugamos”.

“La delegación está media intranquila por el tema de la seguridad no más; es un poco lo que sentimos. Lo demás, el partido va igual”, agregó.

Deben revertir la llave

Ñublense y Liga de Quito tras el final del partido de ida en Concepción. FOTO: AGENCIAUNO

Cabe consignar que el encuentro de ida se jugó hace exactamente una semana en Concepción y fue derrota para el equipo nacional por la cuenta mínima. El gol de la jornada lo convirtió el peruano Paolo Guerrero. En principio, el partido de este jueves está pactado para las 20.00 horas de Chile.