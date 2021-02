Un irregular Jarry cae ante la mejor versión de Paire

En octavos de final Nicolás Jarry (1165°) se despide de Córdoba. Perdió por 2-6 y 4-6 ante un Benoit Paire (29°) magistral. El francés demostró que cuando está metido es muy difícil de vencer, y el chileno no pudo sostener el nivel del jugador de 31 años. Se va del Estadio Mario Kempes con su primera victoria en un ATP post sanción, y con una probada de la élite luego de mucho tiempo fuera de esas pistas.

El partido pintaba complejo y el desarrollo lo reafirmó. Jarry no solo jugaba ante el número 29 del ranking, sino que ante uno de los tenistas más talentosos del circuito. Cuando el francés está equilibrado es indomable, y hoy dio muy poco margen, dejando en claro las diferencias de nivel con las que el chileno venía acostumbrado.

El primer quiebre en contra llegó rápido. Y remando de atrás se hizo difícil. El nacido en Aviñón tomó el mando del cotejo y jugó a gusto. El ex 38 del mundo, por su parte buscaba, pero sin acierto. No tuvo ninguna chance de romper el servicio de su rival y cuando el comenzaba los puntos tampoco marcaba diferencias. Se puso 1-5 y el set se transformaba en algo protocolar. Nicolás ganó un juego y después perdió el primero 2-6.

Paire muy fino, exigió a Jarry al limite. Lo movió con su derecha y lo daño con su revés. El santiaguino intentó complicarlo, pero solo en el papel. El europeo no mostró flaquezas.

En el segundo parcial, Nico siguió buscando la fórmula para vencer al ex chico Lacoste, pero el enigma no iba a tener respuesta. Cada vez que el chileno empujó, el juego de Benoit fue mejor. Tuvo sus opciones de quiebre en el 2-1 pero no pudo. Cuando estaban dos iguales, Benoit volvió relucir su mejor versión para arrebatarle la ventaja. El juego pulcro del europeo no decaía. Quizás la oportunidad donde mejor se vio al campeón de Bastad 2019 fue en los últimos juegos del segundo set. Pero ya era muy tarde. Paire cerró por 6-4.

Con esto Jarry sigue quemando etapas en su retorno al circuito. Concepción y Córdoba dieron pie a la operación. Ahora vienen los clasificatorios de Buenos Aires y después Santiago. El panorama sigue siendo positivo para Nicolás, quien paso a paso se ve más cerca del lugar que perdió hace un año. Hoy cayó ante un jugador especial. Sí el galo llega jugando así al ATP criollo será un gusto. El europeo irá frente a Fede Coria en cuartos de final.