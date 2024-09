Javier Altamirano sufre accidente de tránsito en Argentina

Javier Altamirano un accidente de tránsito en La Plata, cuando salía del entrenamiento de Estudiantes. De acuerdo a lo informado por la prensa local, el jugador de 25 años chocó contra un poste en su camioneta, a la salida del complejo del club, en la esquina de 24 y 489. El infortunio dio luego de impactar contra otro auto.

De acuerdo al medio trasandino El Editor Platense todo pasó a menos de cuatro kilómetros del lugar de práctica y entregó detalles del suceso. “Según testigos, Altamirano habría intentado esquivar un auto, pero aún así, chocaron de frente y luego, se fue contra el poste”, mencionan.

Pese a la gravedad del choque, no hubo lesionados y Javier Altamirano no pasó mayores dificultades para abandonar el vehículo, pero quedó con heridas leves. “Se descartó la hipótesis de un nuevo episodio de salud”, indican en el medio citado. Altamirano se aprestaba para volver a las canchas, luego de seis meses de ausencia, producto de la trombosis del seno longitudinal superior del cerebro que sufrió ante Boca Juniors, el 17 de marzo.

Altamirano, en una práctica de Estudiantes.

Preparando el regreso

Este sábado, a las 17.30 horas de Chile, Estudiantes recibe a Defensa y Justicia. Se esperaba que fuera el retorno del volante chileno a los campos de juego. De hecho, su primer atisbo de regresar había sido hace un mes, sin embargo, en aquella oportunidad sufrió una sobrecarga en su isquiotibial debido a la exigencia recibida en los entrenamientos. Pese a lo que produjo su infortunio, en el Pincha se lo tomaron con calma.

Desde su accidente en marzo, el ex Huachipato siempre ha valorado la reacción de la institución platense. El volante siempre valoró la reacción que tuvo el club con su situación: “Yo soy una persona que tiene un perfil bajo. Me llamó mucho la atención el cariño de los hinchas hacia mí, mi pareja y mi familia. El apoyo de esos fue un golpe anímico positivo que me da una motivación extra de cara a lo que viene”, había señalado.