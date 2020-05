Javier Castrilli critica a Enrique Osses: “Da mensajes nefastos”

El presidente de la Comisión de Árbitros de Chile, Enrique Osses, estuvo en febrero en Buenos Aires dictando charlas sobre referato, pero especialmente sobre la implementación del VAR. En esa oportunidad se refirió también a la labor de los jueces en el fútbol moderno y señaló principios que el exárbitro Javier Castrilli no compartió.

“Su mediocridad como árbitro guarda relación a su criterio como instructor”, posteó el transandino en su cuenta de Twitter este lunes.

¿Qué había dicho Osses en esa oportunidad que molestó al Juez de Hierro? "Es el árbitro el que debe cambiar, así como algunas veces tiene que ser riguroso, en otras ser un árbitro más comunicativo, más conversador, en otras más tarjetero, en otro partido no. El árbitro se tiene que adaptar, no los equipos al árbitro. Por ejemplo, por nombrar a un árbitro argentino, Castrilli, que arbitraba todo igual. Ese estilo de arbitraje no sirve para el arbitraje moderno, para el Siglo XXI”, dijo Osses, en un video que Castrilli adjuntó a su respuesta.

Y no fue lo único en los ataques de Castrilli a Osses. También este lunes puso una respuesta a un mensaje donde se recordaba la polémica decisión de Piero Maza de no cobrar penal en la jugada de Leo Valencia sobre Edson Puch, en el duelo de Colo Colo ante Universidad Católica, en febrero pasado. “Es consecuencia de los mensajes nefastos impartidos por instructores como Osses. Les infunden miedo a tomar decisiones. Temor extremo de cobrar penales les hace no ver lo que ocurre o ver lo que no ocurre”, escribió Castrilli.