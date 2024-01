Jenni Hermoso revela prácticas del ex técnico de España : “Cuando nos íbamos a dormir teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche”

La jugadora Jenni Hermoso fue una de las grandes figuras en la consagración de España en la Copa del Mundo de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Lamentablemente en ese certamen, la jugadora vivió un incómodo momento con Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cuando este le dio un beso en la boca sin su consentimiento.

Sumado a la denuncia que hizo en su momento sobre aquella fatídica situación de acoso, la jugadora reveló recientemente en una charla con el programa de televisión hispano Planeta Calleja, una particular exigencia que les hacía el entrenador Jorge Vilda cuando caía la noche en las concentraciones de su selección.

En la conversación que se muestra en el adelanto del capítulo del show de TV español, la jugadora le comenta al conductor que el ex seleccionador español -ahora DT de Marruecos- les pedía que dejaran las puertas abiertas de sus habitaciones cada vez que se iban a dormir, con la finalidad de poder conversar más fácilmente con las jugadoras cuando él lo estimara conveniente.

“Cuando nosotras nos íbamos a dormir teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche. Decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Tocaba la primera puerta hasta que llegaba a la última, (y entre medio) a lo mejor había jugadoras que se dormían”, explicó la futbolista que se vio envuelta en la polémica con Luis Rubiales el pasado año.

La número 10 y actual jugadora de Tigres también señaló que el adiestrador era sumamente controlador y hurgaba las pertenencias de las deportistas cada vez que salían de compras a un centro comercial. “Cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa”, se sinceró Hermoso.

La situación con Luis Rubiales

Con la confesión del insólito actuar de su ex entrenador, la delantera también tuvo palabras para esclarecer como marcha su situación con Rubiales. “Tengo claro que si no lo hubiera denunciado, si hubiera admitido en ese momento hacer un video diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento”, comentó la futbolista ante la falta de regalías deportivas tras el éxito en el mundial jugado en Oceanía.

Con la denuncia llevada a la justicia española, Luis Rubiales ha sido enfático en negar las acusaciones de Jenni Hermoso y tildó su testimonio de “falso feminismo”. Cuando la situación escaló a mayores en 2023, el polémico directivo repitió en innumerables ocasiones que no iba a dejar su cargo, sin embargo, el 10 de septiembre de aquel año renunció.