Edgar Merino, el agente chileno que asesoró a Jenni Hermoso: “Hay cosas en el fútbol femenino que se ocultaron por mucho tiempo”

Dentro del fútbol femenino chileno hay un rostro que aparece en la historia de muchas de sus referentes. Se trata de Edgar Merino, agente especializado quien lleva casi una década trabajando para potenciar la disciplina. Llevó a Europa a estrellas nacionales como Tiane Endler, Yanara Aedo, Francisca Lara, Fernanda Araya, Daniela Zamora, Bárbara Santibáñez. También trabajo junto a figuras planetarias como Jenni Hermoso, Natalia Padilla y Noelia Ramos.

Todas esas experiencias fueron potenciando a su agencia “Solo Cracks”, la cual a día de hoy se ha visto envuelta en más de 500 transferencias, permitiendo que Merino también expanda sus conocimientos a otras disciplinas. Actualmente trabaja en un libro y es uno de los pocos chilenos que consiguió la exigente licencia FIFA para representantes.

De todos esos años de sacrificio y éxito habla con El Deportivo desde Barcelona. Hace un repaso por los momentos que marcaron su carrera, el desarrollo del fútbol femenino en el país, el legado de Tiane Endler y el vergonzoso comportamiento de Luis Rubiales con su ex representada. El repaso por una historia única dentro del deporte chileno.

Su relación con Endler

Este año su representada estrella, Tiane Endler, consiguió ser nominada por quinta vez al premio de mejor portera en The Best. Merino, quien la acompaña desde su paso por Colo Colo, reconoce el valor del logro y recuerda sus vivencias en la exclusiva ceremonia.

“Era un año complicada para estar nominada, considerando que Chile no clasificó al Mundial y normalmente cuando es año de Mundial, los jugadores que aparecen ahí son figuras que brillaron en el evento. Entonces esto habla muy bien de ella, de la gran campaña que hizo con el Lyon. Que sean cinco nominaciones seguidas hablan que es una jugadora que se mantiene en lo alto, que es lo más complicado. Muchas llegan arriba pero pocas se mantienen”, reflexiona con El Deportivo.

El evento para él ha significado la oportunidad de codearse con personalidades como Joan Laporta, presidente del Barcelona, y Txiki Begiristain, director de fútbol de Manchester City. Pero es claro en admitir que no puede sacar el hincha que lleva dentro. “Me lo he tomado con tranquilidad porque al final eres un profesional de la industria y no un fanático. He tratado de ser bastante natural en este tipo de instancias. Disfrutarlas obviamente porque son momentos únicos”, señala.

Y es que actualmente es un referente en la disciplina femenina. No por nada es uno de los pocos chilenos en aprobar la prueba que creó FIFA para los agentes internacionales. Examen complejo según el chileno, donde muchas de las respuestas requieren de experiencia e ir más allá que un simple dato duro. En la primera instancia hubo un 48% de desaprobación a nivel mundial.

Su carrera

Cuando Merino comenzó a trabajar en el fútbol femenino, la disciplina ni siquiera estaba regulada en el país. Muchos países del continente no tenían la categoría FIFA y pensar en un Mundial adulto o transferencias a las ligas más importantes del planeta, eran algo totalmente fuera de la lógica. Realidad contra la que luchó desde el día uno.

“Siempre soñé en grande. De hecho, nunca imaginé tener una agencia solamente de Chile, sino que siempre quería una internacional, con talentos en diferentes partes del mundo, pero sí es verdad que mis sueños se fueron superando en muchos aspectos”, relata, quien fue pionero en la representación femenina en el país. “Ser el primero no es fácil porque te encuentras con muchas puertas cerradas”, añade.

Es ahí donde cuenta como fueron esos primeros días reclutando futuras estrellas. “Muchas veces fui yo mismo con cámara en mano a grabar algunos partidos para tener material de mis jugadoras. También viajaba a Europa a conocer los clubes, cómo se trabajaba. Una vez estuve en 21 ciudades distintas durante un mes. En ese momento si no hubiese sido por mi línea de crédito este emprendimiento no se hubiese logrado, porque en ese momento no generaba nada. Tenía una convicción tan grande, que me tiré a la piscina sin saber si había agua”, recuerda.

Con el paso del tiempo ha realidad del fútbol femenino en el país, y por consiguiente de su trabajo, mejoró. Pero no aún no es perfecta, incluso al punto de que la ley 21.436 sigue sin ser perfecta según su opinión. “La implementación no ha sido la idónea, no ha sido la correcta. Ha sido mucho más lenta de lo que debería haber sido. De hecho, muchos derechamente no han cumplido con la ley. Creo que ahí falta voluntad de las directivas, falta cambiar la mentalidad, poder pensar en medidas de género, en igualdad. Al final, el mundo está avanzando mucho, pero en Sudamérica no tanto”, expone.

Aquella reflexión hace imposible no llevar la conversación a España, país donde vive y donde ha seguido el crecimiento de la disciplina en primera persona. Nación además, que vivió meses convulsionados por las acciones de Luis Rubiales cuando sus jugadores lograban un hito inédito para su país: ser campeones mundiales.

Merino trabajó casi cinco años como representante de Jenni Hermoso, por lo que todo lo que ha sucedido le afectó de manera cercana. “Está bien que el mundo se haya paralizado, porque hay muchas cosas en el fútbol femenino, que se ocultaron durante mucho tiempo, ya sea por machismo, por miedo, por miles de otros factores, y que no pueden seguir sucediendo, entonces esto al final es algo ejemplificador. Va a servir para que se respete a la mujer en el deporte y en la sociedad”, lanza sin dudas.

Finalmente, también entrega un decidor análisis del fútbol femenino en España, donde pese a ser potencias, siguen mostrando falencias en las estructuras: “desde hace tres años que vienen arrastrando bastantes problemas, no se ponen de acuerdo entre la Federación y los que organizan la liga, hay problemas de poder. Con todo eso lograron ser campeonas del mundo, entonces imagínate cómo sería si no los tuviesen”.

Natalia Padilla, una de sus representadas fichó esta temporada por el Bayern de Múnich.

Proyectos más allá del fútbol femenino

Con la experiencia y el reconocimiento que tiene actualmente, Edgar Merino reconoce que es momento de expandir su figura. “Solo Cracks” es una empresa internacional, de renombre, que ya emprendió vuelo. Ahora toca explorar otros horizontes.

El primero de estos es el deporte en general, para no seguir ligado solamente al fútbol femenino. Con ese pensamiento creó “Ikons Agency”, donde está trabajando actualmente con la atleta María Ignacia Montt y el futbolista Fabián Hormazábal entre otros.

Por parte está el mundo literario, donde Merino debutará este año. “El libro está listo casi en su totalidad, se llamará “Juega tu partido”, porque la idea es hacer una analogía sobre el partido que tenemos que disputar en nuestras propias vidas, echar adelante nuestro partido de vida. Va a tener un prólogo escrito por Tiane y diferentes entrevistas de otras jugadoras”, adelanta.