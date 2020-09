Joaquín, capitán y emblema del Betis: “Pellegrini ilusiona al jugador”

Si hay alguien identificado con el Real Betis es Joaquín Sánchez Rodríguez (Cádiz, 1981). El futbolista debutó profesionalmente con el cuadro de Heliópolis y hoy, ya en las postrimerías de su extensa trayectoria, es el capitán y la bandera verdiblanca. De hecho es el segundo jugador con más partidos en el club: 367. Vive un reencuentro con Manuel Pellegrini, porque el chileno lo dirigió en el Málaga, haciendo historia en la Costa del Sol. El Ingeniero vuelve a la liga española y eso genera expectativas. Lleva consigo a Claudio Bravo para ser el golero titular. Joaquín responde las preguntas de La Tercera en medio de la pretemporada, con miras a la temporada 2020-2021 que comenzará para el equipo el 14 de septiembre, visitando al Alavés.

¿Cómo han sido los primeros días de trabajo con Pellegrini?

Están siendo muy buenos, haciendo todo lo que conlleva la pretemporada: mucho trabajo físico, readaptación a los compañeros, coger nuevas dinámicas… La plantilla está trabajando bien, estamos contentos y deseando que empiece lo que de verdad nos gusta, que es la Liga.

¿Cuál es el recuerdo que tiene del entrenador, por el pasado de ambos en el Málaga?

Recuerdos muy buenos y muy positivos en todos los aspectos porque lo que hicimos en Málaga fue maravilloso. Fueron dos años soñados por esa clasificación para Champions el primer año y por lo que hicimos en Liga y en Champions el segundo. Me trae recuerdos maravillosos y la verdad es que estamos muy ilusionados con que Manuel Pellegrini, con la experiencia y el bagaje que tiene como entrenador, nos lleve a hacer un año como todos deseamos, una temporada para aspirar a llegar lo más alto posible y, como siempre digo, conseguir estar a la altura de lo que merece esta afición y este club.

Aún es recordada la Champions que hicieron con el Málaga. ¿Cree que les robaron el partido en Dortmund?

Lo del Dortmund fue triste por cómo sucedió. No teníamos que habernos ido de aquella manera. Los dos goles que nos meten son en off side e irte así de una competición como la Champions después del papel que habíamos hecho nos hizo irnos tristes porque creo que merecíamos haber pasado a semifinales y haber seguido en la competición. El equipo hizo muchos méritos para haber continuado en Europa.

¿Manuel le pide algo en particular, ya sea en lo táctico como en lo grupal, siendo capitán del Betis?

Manuel, independientemente de que yo sea capitán o Joaquín el del Betis, me da cierta libertad. El compromiso y el trabajo están por encima de todo, pero después, como ya me conoce, me da libertad para que yo me sienta cómodo y me sienta importante, que al final es lo que todo jugador desea dentro de un equipo.

¿Qué es lo principal que destacaría de Pellegrini?

Lo más positivo de Manuel es que tiene muy claros los conceptos. Yo de él destacaría que sus equipos se parecen mucho a lo que él trabaja. El equipo trabaja muy bien los conceptos tanto defensivos como ofensivos y, en ese aspecto, tiene muy claro lo que hay que hacer. Al final el equipo termina jugando como él cree que le puede sacar mayor rendimiento.

El proyecto del Betis genera expectativas. ¿Cómo lidiar con ellas?

El proyecto lleva ya varios (años). Es verdad que la pasada temporada no salieron las cosas y fue una campaña mala, pero está claro que el proyecto sigue siendo el mismo: estar entre los mejores, peleando por Europa y cada año crecer más. Siempre digo que los proyectos son a largo plazo. Muy pocos equipos han conseguido en poco tiempo asentarse arriba. No hay que olvidar tampoco la trayectoria del Betis años atrás, pero tenemos que centrarnos en el presente y todos buscamos tener un equipo competitivo y ganador. Afortunadamente hemos crecido muchísimo, independientemente de que el año pasado fuera malo. Pero para mí el proyecto sigue siendo ilusionante, traer cada año buenos jugadores, futbolistas que estén a la altura de lo que el Betis se merece y en el apartado del entrenador creo que tenemos un hombre a la altura de las circunstancias y que ilusiona al jugador por las características que tiene.

¿Cuánto puede ayudar Claudio Bravo?

Claudio Bravo tiene una trayectoria que lo avala. Conoce perfectamente la Liga española y es un grandísimo profesional que viene a completar la portería. Su papel tanto dentro del campo como fuera de él debe ser importante porque, por encima de las individualidades, tenemos que ser un bloque competitivo y un grupo unido. Y él nos puede ayudar.

¿El buen momento del Sevilla es una presión extra para ustedes?

Al final cada uno lleva su camino, nosotros seguimos el nuestro. Hay que aprender de los errores, de lo que se ha hecho mal el año pasado y de lo que se ha hecho bien anteriormente y ese es nuestro trabajo, seguir creciendo como entidad y como futbolistas. Nuestra mayor ilusión es hacer felices a los béticos y que ellos se sientan identificados con este proyecto y con este equipo. Todo lo demás creo que es perder el tiempo.

Tiene 39 años. ¿Cómo renovar las ilusiones y motivaciones de cara a una nueva temporada?

A estas alturas lo que más me ilusiona es poder seguir compitiendo y sentirme importante y que al final sigo siendo uno más. Eso es lo que me ilusiona. Si yo viera que las circunstancias son otras o que mi cuerpo y mi mente ya no piensan igual no estaría aquí. El ver que puedo seguir dando un buen nivel y que sigo compitiendo con chavales de 20 y 25 años… Para mí eso es muy motivador.

¿Es muy difícil adecuarse a la nueva normalidad del fútbol, con estadios vacíos y respetar protocolos?

Sí. Desgraciadamente las circunstancias no son las más idóneas. Jugar partidos con los estadios vacíos y con los protocolos sanitarios que nos exigen hace que todo sea muy extraño. Pero desgraciadamente la vida ha cambiado en todos los aspectos y tenemos que intentar cumplir este protocolo con la mayor exigencia para intentar que cuanto antes podamos volver a una cierta normalidad. Y no hablo solo del fútbol. Hablo de la vida, de que no siga muriendo gente. Creo que ahora mismo tenemos que ser un ejemplo en ese aspecto y cuidarnos lo máximo posible.

¿Cómo analiza el momento del fútbol español? ¿Sigue siendo “la liga de las estrellas”?

Estamos en un momento complicado por el tema de la pandemia. Ahora mismo todo es más difícil, pero creo que la liga española sigue siendo de las más bonitas, las más motivadoras y las más ilusionantes, aunque también otras ligas que se están poniendo a gran altura desde hace años. Hablo de la Premier y también de la liga alemana, francesa e italiana. Todas ellas están a un buen nivel, aunque está claro que por las características de fútbol atractivo que tenemos y por la cantidad de buenos jugadores que hay sigue siendo una de las mejores.