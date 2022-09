Joaquín Niemann, en la antesala de su debut en el LIV Golf: “Lo pensé mucho durante muchos días, estoy realmente feliz con mi decisión”

Joaquín Niemann causa sensación en el LIV Tour, ya que se transformó en el jugador joven de mejor ranking en llegar a la emergente superliga financiada con fondos saudíes. En su presentación como capitán del equipo Torque, estuvo acompañado por el zimbabuense Scott Vincent (81º), el español Adrián Otaegui (159º) y el australiano Jediah Morgan (296º). Con ellos jugará en Boston, a partir de este viernes.

“Siendo de Chile, donde el golf no es un deporte tan grande, para mí lo más importante es que los niños y jóvenes se enganchen con el golf y tener más superestrellas en Chile. Eso me entusiasma mucho. En las próximas semanas voy a estar en mi país, haciendo torneos para niños, es algo que me gusta mucho”, expresó en la rueda de prensa.

Asimismo, habló de las razones que lo llevaron a tomar la determinación de abandonar el PGA, a cambio de US$ 75 millones libres de impuestos. “Obviamente lo pensé mucho durante varios días. Estoy realmente feliz con mi decisión, emocionado con ser parte de este nuevo tour y ayudar a crecer el golf en otras comunidades”, comentó. Y apuntó: “El jugar en equipo fue lo que me motivó. Obviamente, la parte financiera es buena también, pero el formato por equipo y ser el capitán es un nuevo capítulo en mi vida que me tiene realmente entusiasmado y trataré de hacer lo mejor posible, como siempre lo hago en una cancha de golf y también afuera. Siempre quiero ser el mejor en todo”, expresó.

También evocó sus comienzos en este deporte. “Estoy realmente emocionado de ser capitán y ser parte de un gran equipo. Me acuerdo de esos días en el golf junior, cuando se jugaban muchos torneos por países en equipo y esos son parte de mis mejores recuerdos en mi crecimiento; el jugar con amigos. Lo disfrutaba un montón. Ser capaz de hacer eso ahora de una forma mucho más competitiva va a ser impresionante. Espero ser cercano a los otros tres integrantes y crecer juntos. Voy a leer algunos libros sobre liderazgo para darles discursos”, manifestó, entre risas.

Por otro lado, destacó la camaradería que se produce con este tipo de formato. “Llegas y entrenas con tu equipo, compartes fuera de la cancha, en el vestuario, en las comidas, lo pasas mejor. Eso ayuda mucho a qué tan bien se siente uno y eso trae como consecuencia que uno juegue un mejor golf”, sostuvo. Además, resaltó que el nuevo circuito es una gran oportunidad para que las próximas generaciones se sientan atraídas y así el deporte siga creciendo en el tiempo. “Es una idea perfecta”, agregó.

Tampoco eludió el polémico veto que están enfrentando los jugadores que están cruzando la vereda y que les impide jugar los campeonatos del PGA y que tiene en vilo la posibilidad de disputar los majors. “Tenemos a varios de los mejores jugadores en este circuito, merecemos un lugar en los majors. Y si quieren ver una real competencia, tienen que estar los jugadores top”, remató.

El golpe inicial en Boston está programado para este viernes, a las 13.15, hora de Chile. Ahí, Niemann hará historia como el primer chileno en este nuevo circuito.