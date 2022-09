El VAR cumple seis años y Chandía dispara: “Los árbitros están descansando en el sistema, que se transforma en una herramienta que cuida otros intereses”

Hace exactamente seis años, el fútbol cambió para siempre. Las decisiones que antes estaban en poder exclusivamente de los jueces que estaban en el campo de juego pasaron a ser debatidas y compartidas por otros árbitros, ubicados en cabinas que, en algunos casos, están incluso fuera de los estadios en que se están disputando los respectivos encuentros. La implementación del VAR supuso la última gran revolución en el balompié mundial. La tecnología llegaba a auxiliar a los encargados de velar por el cumplimiento del reglamento y a aumentar la sensación de justicia deportiva. Sin embargo, con el tiempo, solo ha logrado trasladar el foco de las polémicas.

En el mundo, el partido entre Italia y Francia, disputado en Bari en 2016, cambió la historia. Fue el encuentro en que el sistema comenzó a funcionar ante los ojos de todo el planeta. Para el Mundial de Rusia, de 2018, ya era una total realidad. La FIFA destaca el hito. “Gianni (Infantino) y yo siempre tuvimos una gran confianza en que el VAR sería un éxito y traería más justicia a los partidos de fútbol. Se nos ha dado la razón en este aspecto. Sin embargo, desde 2018 no nos hemos dormido en los laureles. El VAR ha sido uno de los cambios más importantes en la historia del fútbol, por lo que es comprensible que la gente necesite tiempo para comprenderlo y apreciarlo. En estos últimos años, alentar a los jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas a comprender mejor la tecnología y sus usos ha sido un objetivo crucial para nosotros”, resalta el ex juez italiano Pierluigi Colina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, en un comunicado oficial de la entidad.

“Ahora hay un conocimiento mucho mayor en todo el mundo del proceso del VAR, y ha pasado a tener una aceptación mucho mayor. Sin embargo, siempre se pueden mejorar cosas. Lo sabemos. Sabemos que algunas veces se sigue tardando demasiado tiempo en tomar una decisión definitiva, y tenemos que acelerar este proceso”, sostiene respecto del próximo desafío. Y cierra con una conclusión que aborda el principal temor que esbozaban los críticos. “En los seis años siguientes, el VAR no ha traído el ‘fin del fútbol’, como algunos publicaron entonces, sino que, en lugar de eso, ahora forma parte del entramado de nuestro deporte, y cuesta imaginar al fútbol sin él”, enrostra.

El Mundial de Qatar marcará un nuevo hito. “Veremos funcionar a la Tecnología Semiautomatizada para la Detección del Fuera de Juego (SAOT, por sus siglas en inglés) junto al VAR y los árbitros”, anuncia Collina. “La nueva tecnología hará que las decisiones sean más rápidas, al reducir el tiempo necesario para comprobar si un gol se marcó de forma correcta; y al equipo arbitral de vídeo se le proporcionarán automáticamente imágenes de cada incidente de fuera de juego. Asimismo, se emitirá una nueva visualización de gráficos por televisión y en los estadios para ofrecer a los aficionados una mejor comprensión de las decisiones”, añade. “Esta tecnología también hará que el VAR sea más preciso gracias a la tecnología del “Connected Ball” que determina el momento del contacto, y al sistema de seguimiento que determina la posición exacta de los jugadores”, complementa.

El trazado de las líneas en el VAR se ha transformado en un elemento de permanente discusión.

¿Ha servido?

En Chile, su implementación partió algo más tarde: las semifinales de la Copa Chile de 2019 marcó el pitazo inicial en el uso de la herramienta. En la actualidad, se ocupa en todos los encuentros de Primera División y en las fases más relevantes del segundo torneo en orden de importancia. Su influencia ha significado, incluso, variantes en el estilo de conducción de los árbitros, quienes suelen apoyarse en la información que reciben por el intercomunicador que los conecta con el VOR, la cabina en que se administra la plataforma, para adoptar las decisiones más relevantes.

Las controversias, ciertamente, no han disminuido. “Los árbitros están descansando mucho en el VAR. Están definiendo mucho por lo que les dicen. Es un arbitraje dirigido. No es el juego que yo no conocí, por lo menos”, enfatiza Carlos Chandía, uno de los árbitros más destacados del fútbol nacional en el último tiempo. El ex juez FIFA y actual alcalde de Coihueco, repara en un efecto inesperado. “Sirve para salvar muchas cosas, como inversiones, platas. Se transforma en una herramienta que cuida otros intereses. Están demasiado, por lo que veo, descansando en el VAR”, sostiene.

Gastón Castro ofrece una perspectiva ampliada. “Cuando se implementó en Chile tuvo un equipo técnico de primer nivel, presidido por Enrique Osses, quien se especializó en Inglaterra. Había instrucción permanente. Con Jorge Osorio también se trabajó. Después de él, no, Quedó bastante abandonado, sin la instrucción permanente que necesita el VAR, día a día, que los equipos estén permanentemente trabajándolo. Eso ha provocado consecuencias lamentables para el fútbol. Hay que entender que el sistema llegó para quedarse y lo que se necesita es volver a implementar técnicos para que lo trabajen con la dedicación y entrega que merece”, diagnostica el ex presidente de la Comisión referil nacional. “Yo al arbitraje chileno no lo criticó. Por ningún motivo lo critico”, remarca.

“Yo era opositor al VAR. Pensaba que se iba a perder la esencia. Después del Mundial de Rusia, me di cuenta de que aportaba. Se produce equilibrio, no digo justicia. Como los jugadores, los árbitros también se equivocan. Hay que buscar equipos técnicos actualizados”, insiste.

Castro repara en la eventual pérdida de autonomía de los árbitros en el campo de juego. “El juez nunca va a estar preso del VAR. Las reglas no le han cambiado la autoridad al árbitro. Le han dado una herramienta que debe saber usar. Como el cuarto árbitro, que en mi tiempo tampoco existía. En el Mundial de Alemania, el cabezazo de Zidane lo resolvió el cuarto árbitros. Con el VAR es lo mismo. Al tener el árbitro la última palabra, debe saber resolver y aplicar lo que dicen las reglas de juego”, refuerza. También descarta la variable del temor a decidir. “El miedo en el árbitro no existe. Puede existir preocupación. El miedo en el arbitraje debe estar erradicado. El árbitro es un juez. Lo dijo Luis Bates. ¿Un juez va a tomar decisiones con miedo? Las reglas de juego son leyes. Y el árbitro debe estar preparado para usar las herramientas o prescindir de todas. La decisión la toma él”, concluye.