Joaquín Niemann mira con optimismo tras el debut en los Playoffs

Sol y buen tiempo hubo esta mañana al sur de Boston, donde partió el The Northern Trust, el primer torneo de los Playoffs del PGA Tour. El tenue calor le hizo bien a Joaquín Niemann, quien partió a las 8.15 de la mañana , en uno de los primeros grupos, su segunda postemporada de la gira estadounidense. Al final del día sumó tres bajo el par y se vio en la 12 casilla al momento de entregar su tarjeta.

No se debe haber visto, pero aparecía segundo bien temprano, cuando pocos jugadores habían pisado el TPC Boston, y el partía el día con dos birdies. El inicio del campo en la localidad de Norton es variado: un par cuatro, un par cinco y un par tres para comenzar la vuelta.

En el primero, Joaco atacó de manera inteligente, con una salida de 245 yardas solamente, pero que dejó la bola a 111 del centro del green, perfecto para pensar en un approach que le diera opción de birdie. Y así fue, el putt final, de unos tres metros, le entregó la primera alegría al nacional.

El hoyo 2, de 543 yardas y con un green bien custodiado por agua, no asustó al talagantino, quien llegó con dos golpes a la zona de putt y con dos toques anotó su segundo birdie del día.

En el par tres siguiente también se dio chances, pero la bola quedo a 30 centímetros del hoyo. En la cuarta parada el nacional sufrió los primeros problemas, pues arena difícil de salvar le pasó la cuenta, llegar al green se hizo complicado y selló su primer bogey.

En los tres hoyos siguientes, Niemann se dio buenas oportunidades de birdie y aunque la pelota quedaba cerca del objetivo, no caía. Mismo problema que le dio otro bogey en el octavo green, donde hizo tres putts. Se rehizo en el 9, donde el tiro al green le dio confianza para acertar un putt de poco más de un metro.

Así Joaco pasó la primera mitad del recorrido en Massachusetts, con uno bajo el par, dentro de los 20 mejores en ese momento.

El regreso al club house parece tranquilo en la tarjeta, con cinco pares seguidos, pero en esas paradas hubo emoción. En el 11 no acertó el green, pero salvó el par, historia muy similar en el hoyo siguiente, a lo que se suman las bolas que no quisieron caer en el 13 y 14. Sí se precipitó en el 15, un hoyo recto que Niemann venció con un approach que dejó el implementó a 70 centímetros, desde donde no falló.

El final del recorrido es igual al inicio, con hoyos de diferentes pares. En el 16, no dejó pasar el último par 3 del recorrido y pese a la laguna amenazante, vio detenerse la pelota muy cerca del hoyo para cerrar con birdie.

El 17 es un par 4, donde otra vez vencer el par estuvo cerca, pero todo terminó muy mal, con tres putts que le costaron el último bogey de la jornada; y en el cierre, el par cinco final, Niemann, aunque no llegó al green de dos impactos, sí pudo marcar birdie.

Fue un buen día para el número uno de Chile, con un 78,57 % de efectividad en acertar los fairways y un 77,78 % en greens en regulación, cifra que mide la efectividad en la llegada a la zona de putt.

Ahora el nacional esperará que el resto de los jugadores termine su vuelta, para saber cuánto le rendirán los 68 palos de este jueves y analizará su segunda ronda, que parte el viernes a las 12.55 (misma hora en Chile). El The Northern Trust es el único torneo de los playoffs que tiene corte, el que salvarán los mejores 65 scores.