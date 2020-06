Joaquín Niemann se congeló en Connecticut

Una tormenta eléctrica fue la protagonista de la jornada de sábado del Travelers, el torneo del PGA Tour que está disputando Joaquín Niemann. No, no hubo rayos ni truenos, pero pudo haber y eso fue lo que lo determinó todo. Primero, que todos salieran a jugar muy temprano (Joaco, a las 7.25 pese a que partía el día no tan abajo, 26º), que se vistieran para la lluvia, que terminaran de jugar antes de la hora de almuerzo y que a los últimos grupos, de los líderes, les tocara algo de fina lluvia y un poco de viento.

A Jaoco, no tanto, pero de todas maneras tuvo altibajos en el TPC River Highlands, con un tranquilo andar en la primera mitad y pocos pares en el regreso al Club House, de acuerdo a lo que se puede ver en su tarjeta.

El nacional sufrió este sábado con los tiros de salida. Más de una pelota se fue fuera del fairway, lejos de donde Joaco había puesto la mira, aunque en buena parte también salvó las situaciones con segundos tiros. No tantos, pues llegó bien posicionado a solo 13 de los 18 greens. Un día difícil, donde el hoyo 15 fue ejemplo: el drive se fue al agua y pese al golpe de castigo solo firmó bogey ahí.

Al final de la vuelta, Niemann no se movió nada de la ubicación en que había iniciado la ronda: quedó 27º con ocho bajo el par de campo, a 10 golpes del líder, el local Brendon Todd, con -18.

En la jornada no hubo positivos ni retiros relacionados al Coronavirus. Solo Jason Day creyó estar contagiado, se hizo un examen y mientras esperaba su resultado, tuvo que jugar solo.