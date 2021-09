Johnny Herrera le responde a Superman Vargas: “Si me lo tira a mí, el lápiz, el colegio, los porcentajes no eran su fuerte”

A Johnny Herrera no le causó mucha gracia el posteo de Sergio Vargas. En su cuenta en Instagram, Superman aludió a la presencia en los equipos ideales estudiantiles y lanzó una queja. “Definen como clasiquero a un jugador que perdió casi siempre”, planteó, además de exponer que el aludido registraba una producción del 14 por ciento frente a Colo Colo. Eso sí, el Samurái Azul dice que no se siente el depositario del comentario. “¿Era para mí? En mi caso, en mi carrera, creo que le gané 12 partidos a Colo Colo, tomando a Audax, La U y Everton. Me tocó ganarles 10 finales y una final. Cada uno cuenta por su lado. En la U creo que gané como siete clásicos y habré jugado unos 20. No me siento aludido. No sé si es para mí. En los últimos cinco años no me fue bien, pero estuve en un 5-0, en un 4-0. Si me preguntas, los míos fueron buenos recuerdos. En los últimos años no nos fue bien. Me acuerdo de algunos que perdimos jugando bien o con un autogol de Cereceda”, expone en el programa Al Aire Libre, en Cooperativa.

Después, en su estilo, enfrenta directamente al ex portero argentino. Más allá de la eventual alusión personal, por la oportunidad en que emite la reflexión. “El rótulo del 14 por ciento no me llega. Y si me lo tira a mí, el lápiz, el colegio, los porcentajes no eran su fuerte... Es absurdo. No ayuda a nadie, no beneficia a nadie. Llegué a los 14 años al club. Tampoco la idea es salir a responderle. En estas instancias debemos ser solo uno y remar para el mismo lado. También existen los disidentes que se quieren destacar con cosas como esta”, puntualiza.

Johnny Herrera se despide de la barra de la U. (Foto: Agenciauno)

Optimismo y respaldo a Valencia

En esa línea, prefiere apoyar a los estudiantiles y llamar al optimismo. “Como siempre he dicho. En las dos finales que me tocó ganarle a Colo Colo iba de perdedor. Son 11 contra 11. Yo espero una buena arenga. Colo Colo es el favorito, es el puntero a cinco puntos, le saca ocho a la U pero en la cancha son 11 contra 11 y cualquiera le puede ganar a cualquiera”, manifiesta.

Y, finalmente, elogia el trabajo de Esteban Valencia. “La U se ha ido formado con el nuevo técnico. Con Dudamel era más conservadora. Esteban le ha sacado el jugo al equipo. Es un plantel al que no le sobra nada. Que no tiene muchos cambios. Hay 14 jugadores. No le sobra nada, pero Valencia le ha sacado rendimiento al equipo. Yo me quedo conforme con que logre clasificar a la Copa Libertadores”, sostiene.