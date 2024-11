Johnny Herrera se rinde frente a Charles Aránguiz y vuelve a barrer con Arturo Vidal

Johnny Herrera volvió a barrer con Arturo Vidal en la previa de la última fecha del Torneo Nacional en el que se definirá al campeó del fútbol chileno. Lo hizo después de que se le preguntara su postura respecto al trabajo que había realizado el jugador de Colo Colo en comparación con Charles Aránguiz, otro miembro de la Generación Dorada presente en la batalla por la copa.

“Es una ofensa (la pregunta). Un jugador (Aránguiz) que disputó todos los partidos desde que llegó, derroche de clase en la cancha... ¿Están bromeando?”, comenzó diciendo en TNT Sports.

Tras ello, se fue con todo contra Vidal. “¿Cómo que Vidal jugó toda la temporada? Si estuvo casi todo el año lesionado. Jugó el clásico y por culpa de él Colo Colo lo perdió. Aránguiz por lejos”, escogió el exguardameta.

Por último, Herrera apuntó que “por calidad futbolística, por lejos, pero por lejos, Charles Aránguiz. O sea que lo comparen por calidad de juego ya es distinto”.

Más golpes a Vidal

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Johnny Herrera cuestiona a Arturo Vidal. Antes ya lo había hecho en relación a la Roja y las palabras que el Rey había emitido en contra de Ricardo Gareca.

“No puedes llevar a un jugador que te insultó ante todo el mundo. Hay niveles de respeto que tienes que mantenerlos siempre. Más allá que no te llame o no te guste, hay jerarquías”, señaló después de que el Tigre entregara la nómina para los partidos ante Perú en Lima y Venezuela en Santiago por las Eliminatorias.

“Por lo que declaró la otra vez, Vidal dijo que en este proceso no va a participar, que él está dispuesto a volver a la Selección, pero en otro proceso con otro técnico. Lo que dice él es que en este proceso él no se iba a integrar y que sí se integraría en otro proceso”, agregó.

Además, aprovechó de lanzarle fuertes dardos y justificó la decisión del estratega argentino: “Hay liderazgos y liderazgos. Después de haberle tirado basura a los jugadores que había en la Selección… siempre hablar como de una mediocridad de los que estaban, porque para él no tenían que estar los que estaban y sí tenían que estar otros… ¿Tú cómo técnico lo llamarías?”.

“Cualquiera que haya compartido un grupo, si hay un tipo que es conflictivo y que ya te tiró basura, por no decir que te tiró mierda a todo el grupo, literal, tanto al técnico como al grupo ¿Tú lo llamarías o estarías de acuerdo en que Vidal viniera?”, cerró.