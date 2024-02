Jorge Almirón anticipa el duelo entre Colo Colo y Godoy Cruz: “No me siento favorito, pero sí me tengo mucha confianza”

Colo Colo alista los últimos detalles para enfrentar el primer partido contra Godoy Cruz en el marco de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El elenco a cargo de Jorge Almirón iniciará esta llave como visitante este jueves con la idea de obtener un resultado que les permita sellar el paso a la siguiente etapa y seguir hacia el objetivo de meterse en los grupos.

En la previa de este duelo el técnico del Cacique tomó la palabra para referirse al duelo contra los transandinos. Uno de los primeros puntos que tocó fue la posibilidad de contar con Carlos Palacios después de presentar algunas molestias físicas.

“Ha ido evolucionando muy bien, tenemos un día más para esperar, pero hoy entrenó de manera normal. Yo espero que mañana se sienta mucho mejor y que pueda participar desde el inicio. Creo que va a llegar muy bien al partido”, expresó sobre el volante ofensivo.

En cuanto al favoritismo, Almirón fue claro al señalar que no se sienten con ventaja para este duelo, pero que harán todo con el fin de hacer un buen partido.

“¿Si somos favoritos? No lo veo así, el fútbol hay que disputarlo dentro de la cancha. Ellos vienen bien, es un equipo joven, que no ha recibido goles, están con mucha confianza y jugarán de local, así que querrán marcar esa diferencia”, expuso.

“Nosotros tenemos gente de experiencia que ha jugado partidos de esta clase y hay jóvenes que están muy bien. El equipo está creciendo. No me siento favorito, pero sí me tengo mucha confianza, confío en que el equipo hará un gran partido. Serán 180 minutos en donde tenemos que estar muy concentrados”, enfatizó.

Por último, dejó en duda la posibilidad de sumar nuevos jugadores al plantel. “A esta altura del mercado, con los torneos ya iniciados, es muy difícil que los equipos te presten jugadores. Había alternativas para traer alguno, pero no pudieron venir porque no se podían desprender de sus equipos. Si viene alguno, será una sorpresa, pero lo veo difícil”.

Escaso rodaje

Uno de los puntos en contra que posee Colo Colo en relación a su próximo rival es el poco rodaje competitivo que tienen los albos en la temporada. Dejando de lado los amistosos, el Cacique solo ha conseguido completar un partido. Lo hizo en la victoria por 3-0 sobre Unión Española el fin de semana pasado.

A eso se suman los 78 minutos que alcanzaron a disputarse en la Supercopa contra Huachipato que se suspendió cuando iban venciendo a los acereros por 2-0 tras una serie de incidentes en el sector norte del Estadio Nacional.

Por contraste, Godoy Cruz ya lleva en el cuerpo seis jornadas de la Copa de la Liga argentina. Es más, el conjunto que es dirigido por Daniel Oldrá y donde milita Thomas Galdames está invicto acumulando cinco triunfos y un empate, totalizando ocho goles a favor y cero en contra.