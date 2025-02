Jorge Almirón critica con todo a los delegados presidenciales: “Están atentando en contra del fútbol”

Colo Colo se alista para su encuentro de este miércoles, a las 20.00, frente a Unión San Felipe en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Chile. Los albos suman apenas un punto en dos presentaciones y ante los aconcagüinos buscarán su primera victoria de la temporada. En la antesala, el DT del Cacique, Jorge Almirón, habló del desafío y también criticó duramente a las autoridades a cargo de la programación del fútbol.

El estratega se refirió al horario para el debut de su equipo en el Torneo Nacional. El cuadro popular visitará a La Serena el domingo a las 12 horas. “El domingo es raro el horario, porque es de verano y se ha hablado bastante de eso, el otro día mencioné que no sumaba para que se vea un buen espectáculo. Muchas cosas tendrían que mejorarse para tener un mejor juego o para que la gente vaya a la cancha, a las 12 del mediodía es medio complejo en esta época del año”, comenzó diciendo.

Luego, endureció el tono. “Yo por lo menos no llevaría a mi hijo al estadio y tener el sol de frente, con 8 o 10 años se te enferma. Los que toman decisiones están en el palco con aire acondicionado, su refresco, su sanguchito y los que pagan entrada…”, expresó.

Y agregó con más firmeza: “Hay que pensar un poco en todo para mejorar. Yo acepto todas las críticas cuando las cosas no van bien, pero tenemos que trabajar todos para mejorar el espectáculo, y en eso gana el fútbol, la Selección, la gente que va al estadio, la televisión, ustedes (la prensa), todos. Hay muchos que vivimos de esto y ojalá se pueda organizar para la gente y que no se vayan a enfermar a los estadios al mediodía. Los que toman decisiones son los delegados presidenciales que están en los palcos, ellos están atentando en contra del fútbol. No sé los nombres, si no, los diría. Se escudan detrás de un título, pero son las personas las que toman las decisiones, y la elige la gente”.

Incluso, se lanzó contra el delegado presidencial de Valparaíso por haber suspendido el duelo entre los históricos del Cacique y de Everton. “Frenar un partido así es porque no te gusta el fútbol o no estás capacitado para sostener el lugar donde estás, porque debes hacerte responsable de muchas cosas. Organizar un partido para las figuras de Colo Colo que juegan a otro ritmo, sería muy lindo ir a verlas en familia, y les prohíben eso a la gente, están atentando contra el fútbol”, manifestó.

La lesión de Vidal

Por otra parte, el DT reveló la situación física de Arturo Vidal, quien sigue lesionado. “Arturo sufrió una molestia previo al partido de Wanderers, la molestia es en el sóleo, un poco más abajo del gemelo, por la que hay que tener cuidado porque uno, hasta recuperándose, es recurrente lastimarse. Por eso lo tuve en precaución, los médicos, también, que son los que saben”, informó.

Si bien manifestó que lo llevará con calma, ve posible que el King esté en el estreno ante los papayeros el domingo. “Tenemos precaución y no apurarlo porque es una lesión que puede llevar mucho más tiempo. Tengo experiencia con muchos jugadores de que esa lesión es más prolongada, pero va bien Los tiempos son adecuados para que llegue el domingo ante Deportes La Serena y, si no es ese partido, es el otro”, sentenció.