Jorge Valdivia, ex volante de la Roja: “Fue triste ver a la selección chilena cómo terminó ante Perú”

Jorge Valdivia no se guardó nada. El Mago analizó el mal momento del equipo nacional, el mismo del cual fue protagonista hasta hace 2017. Para el ex volante fue “triste” ver lo que ocurrió en Lima.

“Fue triste ver a la selección chilena cómo terminó. Son muchos partidos que Chile no se ve bien. Ya desde la época de Rueda, Chile venía jugando mal. Creo que lo de Lima fue penoso para nosotros como hinchas y también triste, sobre todo por la calidad de jugadores que todavía integran la selección chilena”, analizó en Espn.

Sin tapujos, también reconoció que ve muy lejana la opción de que la Roja pueda acceder a la Copa del Mundo de Qatar 2022, al menos por el pobre fútbol que ha mostrado el cuadro nacional.

“¿Si estamos eliminados? No matemáticamente, pero como lo han dicho y coincido, futbolísticamente este equipo no demuestra que tiene chances de ir al Mundial. Estamos lejos hasta del repechaje”, advirtió el ex jugador de Colo Colo.

Pese al oscuro panorama, el 10 cree que sus ex compañeros tienen el temple necesario para seguir en la pelea, ya que “tienen esa personalidad de levantarse y poner la otra mejilla y salir a jugar, pero hay una resignación y se nota mucho. Eso es lo que nos preocupa y nos gustaría poder entender si este equipo nos puede llevar al Mundial”.

Su relación con Sampaoli

Uno de los artífices del regreso de la Roja fue el técnico de Casilda, quien lo llevó al equipo en 2013, cuando el volante se había distanciado en el anterior período con Claudio Borghi.

“Me decepcione en su minuto de Jorge Sampaoli”, comenzó diciendo para luego ahondar en sus palabras: “En ese momento cuando él (el DT argentino) llama a la prensa, nosotros como jugadores lo comentamos, porque la relación que él tenía con la prensa no era buena. Yo uso la prensa cuando me sirve, ‘me siento rehén’ como él dijo, pero no me voy a mi casa”.

Y prosiguió en su opinión al comentar que “él (Sampaoli) usó ese concepto para que la gente dijera ‘está bien, se tiene que ir porque ya el camarín se descontroló’”.

Incluso, admitió que “para mí fue un escape de Sampaoli para irse a España. Por eso insisto que cuando él se va de la selección chilena no se queda desempleado”.