José Luis Sierra y la posibilidad de dirigir a la Roja: “Que mi nombre suene es motivo de orgullo”

La Selección nacional enfrenta un nuevo cambio en el banco. Eduardo Berizzo no pudo levantar el nivel de juego de la Roja en el inicio de las Eliminatorias lo que en definitiva le terminó costando el puesto. Tras el empate sin goles contra Paraguay en la quinta fecha, el adiestrador argentino dio un paso al costado.

Ante la emergencia, la ANFP escogió a Nicolás Córdova como DT interino para enfrentar el último duelo del año contra Ecuador en Quito, terminando con una derrota por la cuenta mínima que dejó al Equipo de Todos fuera de la zona de clasificación y fuera de la zona de repechaje por la diferencia de goles.

Ahora, ya con algo más de calma, en Quilín han comenzado una búsqueda de técnico y dentro de las opciones que han sonado está la de José Luis Sierra. El ex técnico de Colo Colo y Palestino abordó esta situación en el programa Independencia Hispana.

“Que mi nombre suene en la roja, sea verdad o mentira, es motivo de orgullo”, aseguró el adiestrador nacional y ex seleccionado. “Siempre lo he dicho, no lo inventé: si uno repasa todos los últimos entrenadores han sido extranjeros”, añadió a continuación.

Agregó que “si suena un chileno es orgullo. Si se llega a concretar es orgullo”, afirmó. Claro que dejó claro de inmediato que su mente no está enfocada en esta opción, pues “no le veo sentido a pronunciarse de algo que sólo veo como rumor de prensa”.

Además comentó que su nombre también ha sonado en un exitoso equipo de África. El Zamalek de Egipto. “Es cierto que tengo una posibilidad. Que me voy no es cierto. Es un equipo muy grande en África, porque es, creo, el más ganador de la Champions de África o el segundo. No conozco bien su liga. En Arabia la pasaban, pero no la veía. Con suerte veía la nuestra”.

Por último, dejó claro que aún está evaluando cómo continuar su carrera como adiestrador. “No tengo decidido lo que haré. De acá hasta enero no tomaré ninguna decisión al respecto. Todo me lo tomo con tranquilidad. Busco recuperar tiempo y cosas que dejé de lado tras un largo tiempo afuera. Quizá no pase nada y seguiré cesante. Si hubiera querido tener un equipo, lo habría tenido: tuve posibilidades en Arabia y otros lugares”, cerró.

Currículums recibidos

Por el momento, en Quilín no tienen apuro en encontrar un sustituto para Berizzo. “No tenemos prisa para contratar. En estos días nos han llamado 5 mil representantes ofreciendo técnicos que los conocen solo en su casa. También otros bien conocidos. Pero las cosas no se deben hacer acelerados. Vamos a ir al Preolímpico con un equipo joven y de proyección, eso nos da confianza. La Generación Dorada prácticamente no queda, solo Alexis jugó en la altura. Debemos seguir trabajando”, señaló hace algunos días Pablo Milad a radio ADN.

Entre los adiestradores aparecieron currículum de Jorge Almirón y Guillermo Barros Schelotto. Ambos transandinos y de pasado en Boca Juniors. En el caso del primero, renunció al cargo en la banca xeneize tras perder la final de la Copa Libertadores, frente a Fluminense. Claro que, pese a escalar hasta la definición del máximo certamen continental, en la suma de sus números, el rendimiento del técnico en el club que hace de local La Bombonera fue de un escaso 49.61 por ciento.

Por otro lado, el caso del Mellizo, quien trabaja junto a su hermano Gustavo, es algo similar a lo vivido con Eduardo Berizzo. Un técnico conocido internacionalmente, pero con una muy mala experiencia previa, precisamente, en Paraguay. El exdelantero cosechó un 31.37% de los puntos posibles en la Albirroja y salió por malos resultados. Su trayectoria en clubes tiene números más positivos: 55.05% de productividad en total. No obstante, su reciente paso por el seleccionado guaraní es una piedra de tope.

Y así como han surgido alternativas, también hay portazos. Uno de ellos es el de Manuel Pellegrini, actual DT del Real Betis. “Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa. Otra cosa sería si hubiera un programa de desarrollo en base a una realidad, a una sustentación económica para desarrollar el fútbol chileno y hacer un programa completo desde las divisiones inferiores”, señaló en diálogo con el medio Relevo.