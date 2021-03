Juan Leiva acuerda vestirse de cruzado por las próximas cuatro temporadas

El tricampeón del fútbol chileno tiene otro refuerzo. A la llegada del portero Sebastián Pérez, que debe oficialirzarse durante la semana, Universidad Católica sumará el arribo del volante Juan Leiva (27), el motor del equipo de La Calera que hoy goza de un presente histórico.

Lo cierto es que el futbolista que alguna vez jugó en Universidad de Chile llegará a la precordillera por las próximas cuatro temporadas, a cambio de US$ 500 mil por la mitad de su carta. El resto del pase seguirá perteneciendo al equipo cementero. El acuerdo ya fue visado por ambas partes y solo resta la firma del jugador.

En entrevista con La Tercera, Leiva reconocía la madurez que logró en la Quinta Región. Atrás quedó su paso por Universidad de Chile, equipo en el que fue dirigido por Sebastián Beccacece en 2017 y en el que no lo pasó bien. “Me faltó ser más maduro, me faltó aprender a entrenarme mejor. Hoy me cuido mucho más, me entreno mucho más y eso conlleva a estar mucho mejor físicamente”. “Cinco años atrás, en la U, no veía el fútbol como ahora. En los partidos me ponía mucho más nervioso. De la B a la U es mucha la diferencia. En la B ibas una vez televisado al año y en la U te televisaban hasta en los entrenamientos”, comentó.

Leiva será oficializado durante los próximos días como refuerzo del equipo de Poyet. Llega a San Carlos con el deseo de continuar en alza su carrera y, de una vez por todas, meterse en la órbita de la Selección.