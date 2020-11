Juan Leiva: “En la U no veía el fútbol como aquí, me ponía mucho más nervioso”

Juan Leiva (27) es la figura de Unión La Calera. Todos los balones pasan por él. En la pizarra de Vojvoda, el formado en Concepción es inamovible. Su nombre también es seguido por Reinaldo Rueda, quien ya lo ha nominado a microciclos.

Hoy, el volante cementero enfrentará a la U, su exequipo, que seguirá comandado por Marcelo Jara mientras Rafael Dudamel se recupera del Covid, en el cual no alcanzó el rendimiento que exhibe hoy. En 2016, sin escala, llegó a los estudiantiles desde Concepción, equipo que jugaba en la B.

¿Pensó que La Calera sería protagonista del torneo y de la Copa Sudamericana?

Desde que llegué a La Calera las cosas se están haciendo bien. Armamos un buen plantel. Tenemos un técnico al que solo lleno de elogios. Muy buena persona y como técnico anda muy bien. Tenemos buenas estrategias y jugadores.

¿Tocaron techo?

No, no hemos tocado techo. Somos un equipo humilde que va partido a partido. Tenemos confianza de que podemos seguir pasando llaves de la Copa, que podemos pelear el campeonato. Vamos a paso a paso.

¿Les alcanza para pelear los dos torneos?

Es complicado porque no tenemos plantel muy amplio. Esperamos que no vengan las lesiones, que nos podamos mantener bien. Tenemos la capacidad para estar en los dos frentes. Más cuando la ANFP te tira los calendarios encima, tal como nos jugó en contra en el partido ante Antofagasta.

Entonces se suma a las críticas de Seymour contra la ANFP por el calendario...

Sí, comparto totalmente lo que dice Felipe. Es lo que pensamos todos. Y no lo digo solo por La Calera sino por todos los equipos que juegan algo internacional. Creo que en ese aspecto como fútbol chileno se debe mejorar. No quiero criticar, lo digo para mejorar. El fútbol chileno hace tiempo no hace bien las cosas en el ámbito internacional.

¿Se acostumbra a los elogios?

No soy de leer elogios ni cosas malas. Cuando chico lo hacía y muchas veces no me ayudó. De vez en cuando veo en la tele algo sobre mí, pero trato de mantenerme al margen. Se cae en una burbuja que no corresponde. Sí veo cuántas pelotas erré, los pases acertados, trato de equivocarme menos.

En la U no lo pasó bien. ¿Vive su revancha?

No, no es una revancha. En la U al final no jugué mucho, quizás nunca pude destacar como lo hago ahora, pero fue todo aprendizaje. Todo lo que pasó en mi carrera fue aprendizaje. Uno como todo trabajador tiene momentos buenos y momentos malos. Acá en La Calera se me han dado bien las cosas. Estoy feliz, estoy contento de estar acá. Disfruto mucho el estilo de juego del equipo y eso me ha ayudado. En la U fue todo un aprendizaje.

¿Qué cambió en su rutina para repuntar su carrera?

Llegué a la U con 21 años, no tenía la madurez que tengo ahora. Es difícil dar un salto de la B a uno de los equipos más grandes de Chile. Es muy difícil por todo lo que lleva la prensa, la gente. Uno ahí no tiene la preparación correspondiente para casos así.

¿Qué le faltó para triunfar en la U?

Me faltó ser más maduro, me faltó aprender a entrenarme mejor. Hoy me cuido mucho más, me entreno mucho más y eso conlleva a estar mucho mejor físicamente. Cinco años atrás, en la U, no veía el fútbol como ahora. En los partidos me ponía mucho más nervioso. De la B a la U es mucha la diferencia. En la B ibas una vez televisado al año, y en la U te televisaban hasta los entrenamientos.

¿Es su mejor momento?

Sí. Las estadísticas dicen eso. Estoy en Primera, titular siempre, jugando bien, peleando el campeonato y la Sudamericana.

En cinco años pasó de la B a estar en la órbita de la Roja. ¿Un sueño?

Siempre soñé lo que está pasando. Desde chico soñé con ser futbolista, soñé con ser campeón y jugar en Primera. Agradezco a Dios todo lo que estoy pasando. Trato de disfrutar el ahora, no pienso en el más allá. Me siento feliz, disfruto mi trabajo y mi vida.

¿Está capacitado para jugar por Chile?

Mi objetivo máximo es la Selección. He disfrutado mucho en el microciclo, he aprendido mucho y me gustaría aparecer en alguna nómina, pero todo a su tiempo. No quiero caer en la ansiedad de ‘quiero estar, quiero estar’ porque no hace bien.

¿Jugar con Vidal sería un sueño?

Sí. No soy mucho de decir que tengo ídolos porque no soy así. Pero sí el jugador que destaco mucho es a Arturo Vidal. Es un referente, un jugador que uno ve, que uno aprende mucho de él. O copiarle su entrega, su garra. Sería lo máximo. Pero todo a su tiempo.