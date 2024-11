“Jugué partidos arreglados”: la grave revelación de Luis Jiménez al recordar su carrera

Luis Jiménez jugó nueve años en Italia. El volante saltó de Palestino al Ternana en 2002, con solo 18 años. En la Serie A militó también en la Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, Parma y Cesena. Su paso por la mayoría de los clubes fue regular. Pero también le tocó estar en un período oscuro del Calcio. Marcado por los arreglos de partidos. Algo que ahora reconoce. “Yo jugué partidos arreglados”, reveló en el programa digital Vamo a Calmarno. El exfutbolista se defiende, eso sí. Asegura que producto de su corta edad, no estaba al tanto de lo que sucedía. “No cachaba nada, era pendejo, quería comerme la cancha. Eran mis primeros partidos en Italia”, explica.

Los recuerdos del Mago son específicos. No olvida un partido en que sus compañeros, en vez de felicitarlo, lo recriminaron por sus buenos aprontes ofensivos. “En un partido hice un gol y mi arquero me quería matar, porque teníamos que empatar. Este arquero no jugaba mucho y tenía que dejarse hacer un gol. ‘¿Por qué no me dijeron antes?’, les dije”, contó.

Luis Jiménez en su paso por Inter de Milán.

“Estábamos primeros, jugábamos contra el Atalanta. Me hicieron un penal y veo que me empiezan a putear todos. Mi compañero hace el gol y, en vez de celebrar, se agarra la cabeza. Yo no entendía nada. Luego el doctor me explica: ‘El partido está arreglado, no entres más al área’”, complementó en la citada entrevista.

Años más tarde, cuando se destapó el Calciopoli, hubo sanciones a árbitros, clubes y directivos, por arreglos de partidos. “Hay mucha gente que está castigada. Dirigentes que no pueden trabajar más en el fútbol, futbolistas que no pueden jugar más, porque eran demasiados los chanchullos que hacían. De hecho, Juventus, Fiorentina y varios equipos grandes fueron sancionados por arreglos de partidos”, recuerda Jiménez.

Además de su paso por la Serie A, el mediocampista jugó en la Premier League, en el West Ham United, pero fue una estadía breve, de un semestre. Después pasó al fútbol del Medio Oriente, pasando por equipos de Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita. En 2018 volvió a Chile, manteniéndose por cinco temporadas en Palestino, para luego retirarse en Magallanes. Por la Selección jugó 33 partidos. Luego de estar varios años alejado de Juan Pinto Durán, Martín Lasarte lo incluyó en el proceso clasificatorio a Qatar 2022, en la etapa final de su carrera.