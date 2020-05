Kalule Meléndez: “Me gusta más el VAR con b larga”

Dejó la cancha pero nunca el mundo del fútbol. Rodrigo Meléndez (42), o simplemente Kalule, continúa su carrera como director técnico en Deportes Colina. Atrás deja su intento de subir a la categoría de honor con Cobreloa; ahora, sueña con llegar a Primera B de la mano de un plantel joven mezclado con la experiencia, aportada principalmente por Gonzalo Fierro y Sebastián Toro, dos ex compañeros en Colo Colo.

¿Cómo van sus meses tras el inicio de la pandemia?

En casa, tomando los resguardos necesarios por la situación que estamos viviendo a nivel mundial y país. Trato de trabajar desde la casa en la plataforma Zoom con los muchachos de Colina, y tomando conciencia de la situación que estamos viviendo, salir solo cuando se necesitan cosas primordiales.

¿Se adapta a lo online?

Sí, sentimos que nos ayuda en el aspecto anímico. Sabemos que esta situación es compleja y hay que fortalecer las emociones. Esta plataforma te ayuda a tener todos los días a los muchachos a las diez de la mañana para vernos todos, sentirnos como grupo, como trabajo en equipo. A través de las pantallas hay una conexión, hay un diálogo y se tira la talla. Después en los ejercicios sabemos que es muy distinto a la realidad, pero a través de los ejercicios mandados por el PF podemos no perder tanto de todo lo ganado en la pretemporada.

¿Es estricto como técnico?

Sin duda. Cuando hay que ser estricto, tomar decisiones y trabajar, se trabaja de forma profesional, con dedicación, disciplina y con respeto, como tiene que ser un técnico. Pero como persona sabemos que hay tiempo para todo. Cuando hay que reírse nos reímos, si nos tenemos que acercar a algún jugador que necesita alguna ayuda lo hacemos. Tratamos de nutrirnos un poco de sus situaciones fuera de la cancha, desde ahí pensamos que sacamos los mejores rendimientos. Hay un dicho: ‘cercano pero lejano’, porque después tenemos que tomar decisiones y tratamos de ser lo más justos posibles.

¿Cómo se tratan los sueldos en el club?

Esta categoría es complicada porque no recibe ayuda de la ANFP. Por eso muchos equipos de esta categoría optaron por cortar contratos y después recontratar cuando vuelvan las actividades normales. Por suerte, Colina nos ofreció hacer algún descuento salarial en un acuerdo junto con los jugadores y la gente que dirige el club, donde ambas partes quedaron satisfechas.

No alcanzaron a debutar.

No. Un día martes se optó por suspender todas las actividades y nosotros partíamos el sábado.

¿Por qué se fue a dirigir allá?

Después de la campaña que se realizó en Cobreloa, del trabajo que se hizo que fue muy bueno, donde lamentablemente no pudimos abrochar el ascenso, esperaba seguir después de todo lo que habíamos hecho. Pero no se dio. Luego esperaba una mejor opción en una mejor categoría. Pensábamos que se podía dar, pero tampoco se dio. Y quedamos esperando, como pasa en nuestra carrera. Y en ese esperar, nos llama la gente de Colina. Me junté con ellos, tuve una reunión y me pareció un proyecto bastante interesante, nos entregaban las condiciones para trabajar tranquilos. Eso nos sedujo y llegamos al club.

¿Por usted llegan Sebastián Toro y Gonzalo Fierro?

Ellos llegan este año. No son movidas mías, es trabajo con la gente del club. Seba Toro estuvo entrenando un tiempo con nosotros y le gustó el proyecto, tratamos de convencerlo y por suerte aceptó. Después obviamente entra la mano dirigencial para llegar a acuerdos y eso es muy importante a la hora de traer este tipo de refuerzos. Lo mismo con Gonzalo Fierro. Al principio nos costó, porque no tenía muchas ganas, pero lo convencimos. Muchos no saben que esta categoría es de mucha calidad, importante, con un campeonato súper parejo e interesante, a todos les sirve. Son los argumentos que les entrego muchas veces a los jugadores que han jugado solo en primera, que les cuesta a veces tomar la decisión. Después viene la parte con la gente del club que llega a acuerdo con el jugador.

¿No complica dirigir a excompañeros o amigos?

La idea es tener una convivencia transparente. Cuando uno es respetuoso en estas situaciones el jugador sabe que uno toma decisiones y trata de hacer lo mejor posible por el equipo. Ese mensaje es claro. Ya tengo experiencia, porque cuando me retiré de San Antonio,el siguiente torneo pasé a dirigirlo, a todos mis compañeros. Uno trata de ser lo más justo posible al armar un once y va a jugar siempre el que esté en mejores condiciones.

¿Pero suele jugársela por la experiencia o por la juventud?

Por ambos. Sostengo que la gente que ha tenido un recorrido es de vital importancia para poder transmitir muchas cosas dentro y fuera de la cancha, es un aspecto fundamental de la gente de experiencia. Pero a la hora de elegir es un mixto, sabemos que la gente grande te puede entregar muchas cosas, pero el joven te puede entregar otras. En ese mixto trataré de encontrar lo mejor para el equipo.

¿Es seguidor de las campañas de sus ex equipos como Colo Colo o Cobreloa?

Sí, en realidad del fútbol en general. Más de Cobreloa, que es el equipo que me dio la posibilidad, y después me tocó dirigir. Siempre estoy pendiente de estos equipos porque uno siempre tiene que ser agradecido con quienes le abrieron la puerta para poder trabajar y desarrollarse.

¿Se esperaba quedar tan marcado con el hincha colocolino?

No, en realidad la repercusión ha sido mucho mayor de la que yo me esperaba. Sin duda hice mi pega, o traté de hacerla lo mejor posible, aportar con mi granito de manera profesional.

¿Qué opina del conflicto de los sueldos en Colo Colo?

No es un tema mío. Yo trato de no referirme por un respeto hacia las personas que dirigen el club, los técnicos o jugadores. En ese sentido soy muy respetuoso. Uno tiene que hablar cuando está en la interna, cuando sabe las situaciones.

Otros ex futbolistas sí han opinado.

Estamos en un país libre, cada cual tiene derecho a entregar su versión. Hay que ser respetuoso, es un tema que tienen que arreglar entre jugadores y dirigentes.

¿Le gustó el regreso de Matías Fernández?

Sin duda. Es un ícono importante primero para el fútbol chileno y después para lo que pueda transmitir y entregar a Colo Colo. No tengo dudas de que lo va a hacer, ninguna. Lo conozco mucho, es un muy buen tipo, sumamente profesional dedicado al cien por ciento, pero que lamentablemente las sobrecargas y lesiones llegando a Colo Colo lo han tenido un poco al margen. Espero que esta pausa le venga bien para que recupere su condición física. Estando en óptimas condiciones, no tengo dudas de que tiene mucho que entregarle al fútbol y Colo Colo. Capacidades tiene de sobra.

Borghi ha contado que en su primera etapa en Macul necesitaba el cariño del equipo y el técnico, y también que usted era su compañero de habitación.

Sí, durante el año que estuve antes de que él se fuera. Es un muy buen cabro. Él era joven, muy niñito, siempre fue un tipo bien introvertido que le costaba expresarse muchas veces. Eso al hablar, porque después entraba a la cancha y se expresaba sin dudas, pero lo acobijamos muy bien. Le entregábamos el afecto necesario que se merecía porque es un cabro muy bueno, sin maldad, entonces los más grandes lo ayudábamos harto en este sentido. Ahora ya está más grande, es padre de familia y seguramente ha madurado y podrá ser más explayado. Es un tipo mayor, creo que los afectos los tiene en la intimidad, en su familia, pero en ese entonces lo tratábamos con mucho cariño.

Hay una foto en redes sociales donde salen jugando Playstation. ¿Qué recuerda de esos ratos libres?

Sí, jaja. En ese entonces concentrábamos y Matías era mucho de Play. Yo era más o menos pero trataba de acompañarlo para que nos riéramos un rato; él era más perito en el tema. Hablábamos harto en la pieza, en la Selección también concentrábamos juntos, así que tengo los mejores recuerdos, sin duda. Hasta el día de hoy tenemos comunicación.

Mosa fue reelegido como presidente de Blanco y Negro. ¿Qué opina?

No me corresponde hablar de eso. Lo que decidan es un tema de ellos, prefiero mantenerme al margen.

¿Le ha gustado la implementación del VAR?

Sin duda que hay un montón de situaciones que a través de esto son más certeras y más justas, pero también creo que se le ha quitado un poquito la picardía a ciertas cosas que necesita el fútbol. Sin hacer trampa ni ese tipo de situaciones, pero hay picardías en la actividad. Aunque de otra manera es una forma más justa de poder tener todo a la mano y poder arbitrar de mejor manera.

¿Le hubiese afectado?

Seguro, un montón. Me gusta más el VAR con b larga... Hoy en día tienes cámaras en todos lados, entonces es más complejo poder utilizar ciertas cosas. Pero sin duda mi manera de jugar se hubiese visto un poco afectada con la modernidad actual.