Karim Benzema llega a un acuerdo con el Al Ittihad de Arabia Saudita

El futuro de Karim Benzema poco a poco va tomando forma. El delantero francés deja el Real Madrid para comenzar una nueva aventura en el futbol de Arabia Saudita. Tal como lo hizo Cristiano Ronaldo en su momento, el delantero se sumará al Al Ittihad por las próximas dos temporadas con opción de renovar por una más tal como lo ha reflejado el periodista Fabrizio Romano.

Mientras esté vigente el vínculo entre el equipo y el jugador, el reciente ganador del Balón de Oro recibirá 100 millones de euros por cada temporada que dispute con el equipo. Además está la posibilidad de que el atacante sea el embajador de Arabia Saudita en la candidatura para la Copa del Mundo de 2030, por el que recibiría un monto cercano a los 20 millones de euros adicionales.

Ahora el francés deberá despedirse de sus compañeros en Valdebebas antes de tomar el avión que lo lleve a Medio Oriente.

Despedida sencilla

Tras el partido del Real Madrid contra el Athletic Club válido por la última fecha de la competencia española, el técnico Carlo Ancelotti tuvo algunas palabras para referirse a Benzema tras su salida.

“He entrenado a uno de los mejores del mundo. No solo como delantero, como futbolista completo. Es una gran persona, amable, humilde, serio. No podemos estar contentos, pero hay que respetarlo. Se ganó el derecho a decidir”, comenzó señalando en la conferencia de prensa posterior al duelo.

“Ha hecho cosas legendarias, inolvidables. Fue una sorpresa, pero es parte de un proceso de transición. Tenemos tiempo para pensar qué haremos. Hablé con él esta mañana y me dijo de que se iba. Le mostré todo mi respeto por todo lo que ha hecho”, agregó.

También dejó claro que buscarán reforzar la zona de ataque que sufrió varias bajas de cara a la próxima temporada. “Es evidente que se despiden cuatro delanteros, tenemos que meter mano ahí y lo vamos a hacer. Hay tiempo para tomar medidas”, anunció. Y aunque evitó dar nombres, sí entregó ciertas características que necesitan tener. “Buscamos delantero con gol, que se asocie, el perfil de un delantero. Pero no solo se ganan los partidos con delanteros”.

Por último se refirió a la despedida que le dio el club al francés. “No creo que haya sido frío. Se va a preparar un acto para él. Hay que tener en cuenta su carácter, que es muy tímido. Ha sido la despedida digna de una leyenda”, cerró.

Por su parte, el Real Madrid emitió un comunicado en el que señalaron que “la trayectoria de Karim Benzema en el Real Madrid ha sido un ejemplo de comportamiento y profesionalidad, y ha representado los valores de nuestro club. Karim Benzema se ha ganado el derecho a decidir su futuro. Los madridistas y todos los aficionados del mundo hemos disfrutado de su fútbol mágico y único, que le han convertido en uno de los grandes mitos de nuestro club y en una de las grandes leyendas del fútbol mundial”.

“El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea lo mejor a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”, cerraron.

Benzema deja al Real Madrid como uno de los jugadores con más títulos. Acumuló, misma cifra que ostenta Marcelo. Es el quinto que más partidos disputó, con 647. Además, es el segundo máximo goleador de la historia del club, con 353, ubicándose solamente detrás de Cristiano Ronaldo (450).