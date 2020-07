Klopp y Mourinho, en contra del perdonazo del TAS al City: “No fue un buen día para el fútbol”

A Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, no le gustó la decisión del TAS de levantar la sanción de la UEFA contra el Manchester City de dos años sin competir en las copas europeas por infracciones al fair play financiero. “Estoy contento porque el City pueda jugar en la Liga de Campeones el año que viene, pero sinceramente no creo que ayer fuera un buen día para el fútbol”, dijo el alemán, quien considera que un City en varias competiciones sufriría más desgaste para la lucha de la liga.

"Creo que el fair play financiero es una buena idea, porque está ahí para proteger a los equipos y proteger a la competición. Esa era la idea en un principio, que nadie gastase de más... Creo que esto automáticamente llevará a una super liga con unos diez clubes", añadió.

Por su parte, José Mourinho, técnico del Tottenham, calificó la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo como una “desgracia” y “un desastre”. “Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión”, dijo el portugués.

“Si el Manchester City no es culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra”, agregó.