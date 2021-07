Köbrich tras competir en los JJOO: “Hay un desgaste en la cabeza que antes no existía”

Kristel Köbrich se despidió de su primera competencia en Tokio 2020. La nadadora nacional quedó fuera de la final de los 1.500 metros libres en la competencia que se realizó esta madrugada, en Japón, con un tiempo de 16′09″09 que no le alcanzó para meterse en la final de la especialidad. Ahora espera por los 800 metros libres.

Una vez finalizada la competencia, la deportista que suma cinco Juegos Olímpicos realizó un análisis que no pasó desapercibido.

“Llegué de la mejor manera que podía llegar, todo lo que hemos tenido no va a ser contado porque es una historia de nosotros, para la próxima quizás vamos a prepararlo distinto, no sé si habrá otra pandemia, pero nos lleva a analizarlo de otra manera”, dijo la chilena.

“Con mi experiencia ayuda, pero son mis primeros Juegos Olímpicos en que hay una pandemia, estamos controlados, seguidos, analizados las 24 horas para ver si estamos bien, si no estamos contagiados. No podemos salirnos de la rutina y hay un desgaste en la cabeza que antes no existía y que estamos viviendo ahora”, complementó.

“No creo que dé para una película o serie de Netflix, pero hay mucha historia y camino”, dijo sobre su quinta participación en la cita de los anillos.

“No lo veo como un proceso para ir cerrando, los veo como unos Juegos Olímpicos más, que podrían haber sido distintos. No puedo pedir más porque fueron unos juegos como para llegar, tan eternos se nos hizo largo, con tanta espera, no ansiedad de querer competir. sino decir qué falta”, siguió.

“El balance sigue siendo más positivo que negativo, pero yo soy muy autocrítica, autoexigente, trabajamos duro para disfrutar unos 1.500 metros acá y me parece que la marca pudo ser un poco menos, pero la serie fue dura, difícil, y los Juegos Olímpicos así lo exigen”, cerró.