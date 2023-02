Kyrgios se declara culpable de agredir a su exnovia: “No estaba bien y me arrepiento”

El Tribunal de Magistrados del Territorio de la Capital Australiana desestimó las acusaciones de agresión contra el tenista Nick Kyrgios quien había sido denunciado por su ex novia Chiara Passari en 2021 durante una discusión.

Si bien el deportista se había declarado culpable de haberle dado un empujón a su expareja, Beth Campbell, la jueza a cargo del caso, consideró este asunto de “bajo nivel” de gravedad y de que no había peligro de que reincidiese e el mismo comportamiento, ya que se trataba de un hecho “aislado”.

A su vez, Campell ordenó que no se registrara el caso y así evitar que el tenista de 27 años tenga antecedentes.

Sobre esta decisión, Kyrgios señaló en un comunicado a través de Instagram que “Respeto el fallo de hoy y agradezco al tribunal que desestime los cargos. No estaba en un buen momento cuando esto ocurrió y reaccioné a una situación difícil de una manera de la que me arrepiento profundamente. Sé que no estuve bien y sinceramente ofrezco disculpas por el dolor causado”.

Si bien la jueza desestimó la acusación por no considerarla de gravedad, rechazó el argumento esgrimido por el tenista en el que señalaba que en el momento de la agresión padecía problemas de salud mental. Sin embargo, según el tribunal Kyrgios no arrastraba ningún proceso de depresión.

De todas maneras Kyrgios remarcó en su comunicado que los problemas de salud mental son “duros” y que “la vida puede verse abrumadora”, pero que gracias a buscar ayuda y trabajar en sí mismo le permitió “sentirse y estar mejor”.

El hecho

Según recoge el medio australiano ABC, el incidente que llevó a los tribunales a Nick Kyrgios ocurrió el 10 de enero de 2021, cuando este habría tirado al suelo a su novia tras una discusión en Canberra, por lo que Passari sufrió lesiones en el hombro y la rodilla.

En medio de esta pelea, Kyrgios solicitó un Uber para irse del sitio, aunque su ex novia se interpuso entre él y la puerta del vehículo para impedir que la cerrara. Para poder hacerlo, terminó empujándola y se marchó.

Después de algunos días volvieron a encontrarse y Kyrgios le pidió perdón. Esta conversación fue grabada por Passari quien realizó la denuncia por la agresión diez meses después.