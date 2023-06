La alegría de Mauricio Pellegrino tras golear a la UC: “Terminamos con un resultado abultado, pero creo que fue merecido”

Uno de los mejores partidos desde que dirige a Universidad de Chile experimentó Mauricio Pellegrino frente a Universidad Católica. El DT de los azules analizó la goleada 3-0 sobre los cruzados y no ocultó su alegría por el desarrollo del encuentro.

“Es un triunfo muy importante para nosotros por muchos factores; primero, porque hace varios partidos no teníamos triunfos, segundo por los jugadores que venían trabajando bien y se merecían un triunfo de esta naturaleza que nos dará mucha fuerza para el otro semestre”, expresó el DT al inicio de su análisis.

En esa misma línea destacó la producción de sus pupilos: “Hemos tenido la suerte de ser efectivos en los momentos justos, terminando los primeros 15 minutos. Después sabíamos que ellos nos iban a poblar el medio para tratar de dominarnos, pero lo hicimos mejor. Terminamos con un resultado abultado, pero creo que fue merecido por la cantidad de ocasiones que creamos, pese al dominio del balón del rival”.

El argentino se mostró feliz por el nivel de Nicolás Guerra. “Le da la asistencia a Israel (Poblete), a Darío (Osorio), hoy Nico ha hecho un partido bárbaro, por lo que está trabajando, por lo que quiere a la institución y por lo importante que es para todos los delanteros tener buenas rachas. Le viene bien al equipo y a él”.

También expresó que su manera de trabajar no se modificó, pese a la eliminación ante O’Higgins. “No cambió mucho, solo seguir trabajando sobre las cosas que podemos hacer bien. Tenemos que seguir, tenemos muchas cosas que mejorar y que el equipo sea cada vez más competitivo. Hemos tenido certeza que se requiere en este tipo de partidos”, indicó.

La lucha arriba

“Nuestro objetivo es mejorar cada partido. Los equipos tienen sus vaivenes dentro de la temporada, ojalá podamos seguir mejorando y obviamente nos gustaría poder llegar al final con la ilusión de estar no muy lejos de los de arriba, tener esas posibilidades...”, expresó. Y añadió: “Siempre he deseado que podamos tener partidos en el Estadio Nacional con toda la gente, siempre desde fuera mi imagen de ver los partidos de la U era con esa cancha, es algo que siempre lo he anhelado y ojalá pueda vivirlo”.

Por otra parte, insistió en la opción de reforzar al equipo. “Los jugadores no son para mí. La ilusión de la institución tiene que ir de la mano de la historia del club. Ojalá que podamos traer los mejores jugadores posibles para ser cada vez más fuertes. Esa es mi ilusión y ojalá podamos cumplir”, declaró.

“Para mí lo más difícil es armar un equipo para pelear con los mejores, a veces esos procesos te llevan años, pero ojalá desde ahora podamos sentar de a poco las bases para eso”, complementó.

Finalmente, valoró la actuación de Darío Osorio y se definió sobre el puesto en que prefiere utilizarlo. “Yo creo que una de las posiciones que me gusta que juegue es de extremo derecho, también puede hacerlo por izquierda por necesidad. Es un chico que de tres cuartos para arriba puede jugar en muchas posiciones. Estamos contentos por el gol que hizo y que ojalá le sirva mucho para el futuro”.