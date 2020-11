La amargura de Dudamel tras el empate: “En un pequeño descuido, se nos escapó el resultado”

Universidad de Chile no pudo recuperarse de la caída ante Unión La Calera y solo empató en su visita a Everton. Los laicos igualaron 1-1 ante el conjunto viñamarino, en un encuentro que estuvo marcado por el debut del venezolano Rafael Dudamel en la banca laica. El DT lamentó el resultado ante los dirigidos por Javier Torrente, aunque se mostró optimista de cara a los próximos compromisos.

“El primer partido siempre es sumamente difícil y mucho más cuando el torneo está en marcha. Más aún cuando es poco y nada lo que puedes hacer partido. Simplemente apoyarte en la intensidad de los futbolistas, tratando de liberarlos y que puedan jugar con mayor soltura. Se les vio un poco comprimidos. Pero este grupo estoy seguro que está para dar muchísimo más”, declaró el estratega a CDF.

Y valoró el desempeño de sus pupilos en el Sausalito: “Es normal el miedo a equivocarse. Yo les voy a perdonar cualquier cosa, menos que no lo intenten. En los pasajes que se soltaron, lo pudimos hacer, sobretodo en el primer tiempo”.

“Teníamos una buena lectura del rival, y, sin embargo en algunos momentos nos despistamos y nos generaron una opción como la del gol. En un pequeño descuido se nos escapó el resultado que nos deja con amargura. No hay que discutir la capacidad del rival, que hizo todos los méritos”, complementó.

También se refirió a la cuarentena que debió realizar luego de arrojar positivo por coronavirus tras su arribo a Chile: “En esos días de encierro, lo primero que tengo que agradecer es la gran atención médica que recibí en la residencia sanitaria. Mentalmente, fue bastante difícil. No se disfrutó para nada. Hay que cuidarnos y tener cada día más conciencia”.

“Dios me ha dado salud para poder estar acá. Después la adrenalina y la ansiedad por estar rápido. Estas semanas tendremos mucho más tiempo y tranquilidad para poder trabajar e impregnar nuestra forma. Sabemos que queda trabajo por delante. Lo que más rescato hoy es el compromiso y la disposición, y el esfuerzo de los muchachos para sacar el partido”, añadió.

Sobre la llegada de nuevos refuerzos al cuadro estudiantil, el DT afirmó, ya en conferencia de prensa, que dialogará con la dirigencia laica para analizar la llegada de nuevas incorporaciones. “Siento que tenemos un grupo muy talentoso, desde la juventud y desde la experiencia. Hemos hablado en poder tener un análisis totalmente profundo para luego tener refuerzos que podamos escoger con mayor tranquilidad. Los entrenadores siempre vamos a querer un elemento más, pero lo vamos a elegir en conjunto con la dirigencia”, expresó.

Al ser consultado por el estado físico del plantel, Dudamel aseguró que “no hay reproches y objeción de nuestra parte. Hicimos los análisis para saber el estado en qué lo íbamos a recibir. En ese factor, no tenemos nada que objetar. Vamos a potenciar capacidades. A los de más recorrido hay que cuidarlos y tener guantes blancos para hacer lo estrictamente necesario. Hoy valoro ese esfuerzo desde la parte física. El compromiso no se ha discutido nunca. Valoro el profesionalismo y la disposición que han tenido para enfrentar este partido”

Y, finalmente, habló de sus deseos como adiestrador de los azules. “Nosotros no hemos llegado aquí para vender falsas expectativas. Hemos llegado para alimentar la ilusión de la gente. Estamos llegando a un torneo con mucha expectativa y ganas de trabajar, siendo conscientes de la distancia numérica de los equipos que lideran. Vamos a competir hasta el final, cada partido. Vamos a mostrar un equipo que intente jugar bien y que sea competitivo. Sabemos lo que representa la institución, no podríamos darnos el lujo de no competir a nivel internacional. Hay que ser muy conscientes y ambiciosos, pero sobre todas las cosas, muy competitivos”.